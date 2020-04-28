2020-04-28T09:47:43+03:00
Общество

В Кузбассе разработали инновационный способ уничтожения коронавируса в помещениях

Инициативу поддержал губернатор Сергей Цивилев
Ирина АВТУШКО
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Система позволит с определенной периодичностью распылять над рабочей зоной антисептик.Система позволит с определенной периодичностью распылять над рабочей зоной антисептик.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Кузбассе разработан инновационный способ дезинфекции помещений для предотвращения заражения коронавирусом. Инициативу поддержал губернатор Сергей Цивилев.

Разработку на платформе НОЦ «Кузбасс» представила группа компаний «ВостЭКО и «Горный-ЦОТ». Она предполагает, что для дезинфекции помещений будет использоваться искусственный туман, создаваемый системой пневмогидроорошения.

Система позволит с определенной периодичностью распылять над рабочей зоной антисептик. Это экономично и дает возможность точно рассчитать концентрацию обеззараживающих средств и периодичность воздействия.

- Система разрабатывается в двух вариантах: переносная установка для обработки помещений любого размера и компактная стационарная для дезинфекции рабочего места площадью до 16 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

Разработчики подсчитали, что дезинфекция с помощью искусственного тумана в шесть раз быстрее ручной обработки, а автоматическое распыление тумана позволяет избежать прямого контакта человека с химией.

Инициативу поддержал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Он поручил оказать разработчикам содействие для быстрого завершения испытаний и серийного производства систем дезинфекции.

- Этот проект имеет большое социальное значение, он поможет дополнительно обезопасить кузбассовцев, которые продолжают работу в условиях коронавируса. Необходимо оказать максимальное содействие разработчикам, чтобы первая партия таких установок была готова в начале мая, - отметил губернатор.

Напомним, что сейчас любой житель области может предложить свои идеи и проекты, которые помогут отраслям, наиболее пострадавшим от коронавируса. Зарегистрировать свое предложение можно на сайте НОЦ «Кузбасс».

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