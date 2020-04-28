В регионе продолжают возвращать в оборот неиспользуемые сельскохозяйственные земли

В 2020 году в Кузбассе на 24,6 процента увеличили план ввода в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.

По данным заместителя губернатора по АПК Алексея Харитонова, общая площадь сельхозугодий в регионе составляет 2 миллиона 371 тысячу гектаров, из них пашня - 1 миллион 467 тысяч гектаров, сенокосы - 395 тысяч гектаров, пастбища - 495 тысяч гектаров.

Реестр неиспользуемой земли включает в себя 55,6 тысячи гектаров при первоначальном показателе в 77,8 тысячи гектаров. В 2018 году в области введено в оборот 9,9 тысячи гектаров, в 2019-м - 12,3 тысячи. План ввода в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения на 2020 год изначально составлял 12,9 тысячи гектаров, но был увеличен до 16,07 тысячи.

- Цель данной меры - обеспечение увеличения на 15 - 30 процентов основных производственных показателей в сфере сельского хозяйства, - отметил Алексей Харитонов.

Наибольшее увеличение плана будет в Кемеровском округе - на 1,17 тысячи гектаров. В Мариинском районе - на 350 гектаров, в Беловском и Тисульском районах, Прокопьевском и Топкинском округах - еще по 300 гектаров; в Ижморском, Чебулинском, Яшкинском, Юргинском округах - плюс по 100 гектаров.