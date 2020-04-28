В Кемеровском государственном университете будут готовить экономистов-стратегов

В 2020/2021 учебном году Кемеровский госуниверситет открывает набор на первую в Сибири и на Дальнем Востоке магистерскую программу «Экономическая и финансовая стратегия». Она рассчитана как на выпускников бакалавриата, так и на работающих профессионалов: экономистов, инженеров, действующих и будущих лидеров бизнеса и социальной сферы.

- Цель программы - подготовка профессиональных стратегов и лидеров для предприятий промышленности и сферы услуг, органов регионального и муниципального управления. Ее научным руководителем является иностранный член Российской академии наук, профессор Владимир Квинт - разработчик теории стратегии и методологии стратегирования, отмеченный премией имени Михаила Ломоносова. По его научным работам и книгам учатся студенты университетов США, Великобритании, Китая, Словении и других стран, - рассказали в министерстве образования и науки Кузбасса.

Программа является аналогом подготовки магистров в Московской школе экономики Московского государственного университета имени Ломоносова. Стоимость обучения за учебный год составит 80 тысяч рублей. Также, в соответствии с соглашением между МГУ и КемГУ, магистранты программы «Экономическая и финансовая стратегия» получат возможность одновременно пройти обучение по программе «Мастер делового администрирования» в Центре стратегических исследований МГУ.