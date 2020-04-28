2020-04-28T09:47:43+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Предприятиям Кузбасса помогают искать партнеров за границей

Эту задачу взял на себя Центр поддержки экспорта
Наталья РАЗИНА
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Центр поддержки экспорта помогает предпринимателям Кузбасса работать на международных электронных площадках.Центр поддержки экспорта помогает предпринимателям Кузбасса работать на международных электронных площадках.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Центр поддержки экспорта помогает предпринимателям Кузбасса работать на международных электронных площадках.

В условиях ограничений из-за коронавируса ЦПЭ Кузбасса перепрофилировал свою работу с бизнесом. Его специалисты помогают компаниям региона размещаться на международных электронных торговых площадках и искать там новых партнеров для заключения экспортных контрактов. Все затраты будут компенсироваться бизнесу в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

- Сейчас мы не можем предложить предпринимателям одну из самых востребованных услуг - участие в международных выставках и бизнес-миссиях, но поддержку экспортеров мы не останавливаем. Региональный центр поддержки экспорта готов финансировать 100 процентов затрат на размещение компаний на международных электронных площадках и помогать искать потенциальных партнеров именно там, - отметил заместитель губернатора по экономическому развитию Константин Венгер.

Центр поддержки экспорта помогает предпринимателям в создании аккаунтов, регистрации, размещении товаров и продвижении продукта на крупнейших международных маркетплейсах - Alibaba, eBay, Allbiz и других. Услугой в Кузбассе воспользовались более десятка компаний, которые занимаются машиностроением, производством детских экологичных игрушек из дерева, чулочно-носочных изделий и пищевой продукции. И они уже получили первые заказы через интернет-площадки от зарубежных клиентов.

СПРАВКА «КП»

Центр поддержки экспорта Кузбасса заработал в июле 2019 года. Это некоммерческая организация, элемент федеральной инфраструктуры поддержки малого и среднего несырьевого бизнеса, созданная в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт». В 2019 году услугами ЦПЭ воспользовались 147 компаний региона.

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