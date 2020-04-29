Пять вопросов о деятельности кузбасского технопарка

Главный инновационный центр страны «Сколково» оказывает весомую поддержку технологическому предпринимательству. «Комсомолка» выяснила, на какие меры поддержки могут рассчитывать предприятия и учёные Кузбасса

Что такое «Сколково»

Проект «Сколково» был запущен в 2010 году. Сейчас это в первую очередь крупнейший технопарк страны, который занимает площадь в 400 гектаров и находится недалеко от Москвы. Его строительство велось на деньги Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий – или кратко Фонд «Сколково» - и частных компаний. Однако не только строительство технопарка было цельью созданного Фонда. Правительство поставило перед ним более масштабную цель: обеспечить особые экономические условия для компаний, которые работают в приоритетных отраслях модернизации экономики, таких как телекоммуникация и космос, энергоэффективные, биомедицинские, информационные, а также ядерные технологии.

Главный инновационный центр страны «Сколково» оказывает весомую поддержку технологическому предпринимательству. Фото: «Кузбасский технопарк».

Долгое время стать резидентом «Сколково» и рассчитывать на предоставляемые льготы могли только юридические лица, которые к тому же должны быть зарегистрированы на территории самого технопарка. Однако не только столичные, но и предприниматели в регионах нуждались в услугах и сервисах, которые стало предоставлять «Сколково». Специалисты подсчитали: число перспективных инновационных компаний в стране – более 30 тысяч». И не все могут и должны переезжать в Москву или открыть постоянное представительство в столице. Это и определило необходимость взять курс на регионы.

Кто может стать региональным оператором

Своеобразными представителями Фонда в субъектах федерации стали региональные технопарки, которые получили статус региональных операторов. Получить такой статус было не просто, требования были высокими. Чтобы понять, соответствует ли им каждый кандидат, проводился тщательный аудит. В итоге в стране было отобрано десять представителей, которые и получили соответствующий статус. В Сибири технопарков – три. Один из них – кузбасский.

Однако генеральный директор «Кузбасского технопарка» Евгений Востриков отмечает еще один важный момент:

- Нужно понимать, что одного стремления технопарка и каких-то компаний недостаточно для того стать региональным оператором. Для «Сколково» было важно присутствие власти в этом процессе. Сергей Евгеньевич Цивилев изначально занял очень активную позицию, и наличие в этой коммуникации главы региона и его гарантий сыграли важнейшую роль.

Вице-президент Фонда «Сколково» по региональному и международному развитию Юрий Сапрыкин и генеральный директор «Кузбасского технопарка» Евгений Востриков подписали договор о сотрудничестве. Фото: «Кузбасский технопарк».

Подобное сотрудничество взаимовыгодно как для самого Фонда, так и для регионов. Каждый технопарк страны, а их насчитывается уже больше 150, имеет свой конкретный профиль. Это могут быть IT-технологии, разработки в области роботизации, машиностроения или, например, добычи полезных ископаемых, но все они зачастую направлены на решение проблем региона расположения.

Фонд «Сколково» аккумулирует обширную базу инноваций, к которой подключаются регионы со своими разработками, и в итоге получается разветвленная сеть технологических компаний под одним брендом. Стоит отметить, что и сам бренд «Сколково» является показателем качества и эффективности тех компаний, которые его представляют.

- Мы рассчитываем на то, что Кузбасский технопарк будет опорной точкой для проектов «Сколково». Это интересно и технопарку — для них это новые резиденты, для Кемеровской области это новые производства, новые рабочие места, — подчеркнул Юрий Сапрыкин, вице-президент Фонда «Сколково» по региональному и международному развитию.

Как финансируются проекты

Технологичные компании Кузбасса имеют возможность пользоваться всеми сервисами и программами развития «Сколково». В них входят как федеральные налоговые льготы, так и прямое финансирование проектов – гранты.

Рассмотрим грантовую поддержку подробнее. В первую очередь речь идет о «микрогрантах», сумма которых колеблется от полутора до четырех миллионов в год. На такую сумму могут, в случае одобрения, рассчитывать стартапы. Как часто будет проводиться финансирование и в каком объеме – это решается индивидуально. Получить микрогранты достаточно просто. Однако потратить их можно только на конкретные цели: на создание прототипов разработки, проведение испытаний, защиту интеллектуальной собственности или на участие в выставках и конференциях. Гранты большего объёма - до 300 миллионов рублей – получить уже сложнее. Они выдаются на развитие проекта и получают их уже развитые компании.

Генеральный директор «Кузбасского технопарка» Евгений Востриков презентует проект кузбасского акселератора. Фото: «Кузбасский технопарк».

Предоставляя средства, «Сколково» не входит в капитал и не участвует в корпоративном управлении. Таким образом компания, которая получает от Фонда помощь, останется полноправным владельцем своей разработки.

- Многие компании, делая первые шаги в направлении «Сколково», думают, что Фонд — это только гранты и льготы. На самом деле из 2 тысяч компаний, являющихся нашими резидентами, лишь треть пользуется этими опциям, потому что грантовые деньги, это определённый процесс, это бюджетные деньги и за них надо отвечать, отчитываться, уточняет вице-президент Фонда «Сколково» по региональному и международному развитию Юрий Сапрыкин, - Далеко не всем это действительно нужно. Остальные 70% приходят к нам, потому что мы помогаем найти потенциального заказчика, потому что у нас хорошая менторская панель, потому что мы помогаем с бизнес-девелопментом. Тем компаниям, которые смотрят на зарубежные рынки сбыта, мы помогаем всей нашей международной сетью. В «Сколково» огромный арсенал мер немонетарной поддержки, которые помогают бизнесу развиваться.

Чем еще могут помочь

Финансовая помощь – это еще не все, на что могут рассчитывать резиденты фонда. Есть и другие меры поддержки. Одна из самых простых, и при этом востребованных – аренда офисных и лабораторных помещений на территории самого центра «Сколково».

Однако есть нечто более существенное. Одна из проблем, с которой сталкиваются многие стартапы – многие проекты, которые от стадии идеи и обсуждения уже дошли до стадии чертежей, на этом и заканчиваются. Ведь у начинающих разработчиков нет ни собственного производства, ни дорогостоящего оборудования для того, чтобы уже на практике идею «дошлифовать».

Решение этой проблемы есть. Теперь региональным резидентам на этапе разработки ну нужно задумываться о создании производственных мощностей самостоятельно, а воспользоваться налаженными связями «Сколково» с более чем 30 специализированными компаниями. Таким образом могут быть созданы прототипы разработки, сделаны биомедицинские и метрологические исследования, а также проведены испытания производимого продукта и его сертификация. На все это участники «Сколково» могут получить значительную скидку или использоваться грантовыми средствами.

Еще один момент, тормозящий развитие бизнеса на начальном этапе - у начинающего предпринимателя или ученого нет опыта в ведении бизнеса. Помочь в этом могут обучающие и менторские программы фонда.

Заместитель генерального директора руководитель Центра управления проектами «Кузбасского технопарка» Татьяна Евменова. Фото: «Кузбасский технопарк».

- На этапе становления важно избежать ошибок при выборе стратегии и бизнес-модели. Ментор – опытный предприниматель или эксперт в области высокотехнологичного бизнеса – поможет советом, - рассказывает заместитель генерального директора, руководитель Центра управления проектами АО «Кузбасский технопарк» Татьяна Евменова, - Он может быть источником информации, которую невозможно получить в интернете или на каких-то курсах. И всё это безвозмездно.

Еще одна мера поддержки - акселераторы. Это площадки для интенсивного обучения и взаимодействия с потенциальными партнёрами и инвесторами, которые Фонд «Сколково» регулярно организует совместно с крупными российскими и международными корпорациями. Такие программы присутствуют и в регионах. В Кузбасском технопарке запустил Собственный акселератор - «Генезис» - существует и в Кузбасском технопарке. В нем участвуют как федеральные эксперты в том числе Фонда «Сколково», так и региональные инвесторы из числа крупных предпринимателей и промышленников.

-С 2018 года, когда мы организовали «Генезис», в программе приняли участие почти 50 кузбасских инновационных проектов из совершенно разных отраслей, - говорит генеральный директор АО «Кузбасский технопарк» Евгений Востриков, - Четыре проекта по итогам акселератора получили финансирование от инвесторов, ещё несколько разработчиков активно взаимодействуют с промышленными партнёрами, а пять — успешно прошли экспертизу «Сколково». В этом году мы проведём очередной, уже третий сезон акселератора в Новокузнецке, чтобы максимально охватить перспективные разработки нашего региона.

Какие требования к будущему резиденту

Для того чтобы стать региональным резидентом, компания должна соответствовать особым требованиям. В первую очередь она заниматься только исследовательской деятельностью. Во-вторых, нужно заявить о своем проекте и пройти экспертизу.

-Заявка готовится в электронном виде. Самое главное доказать наличие существенных конкурентных преимуществ перед мировыми аналогами, а также реализуемость проекта: не противоречит ли основополагающим научным принципам, — подчеркивает Татьяна Евменова. — Все это можно делать даже тогда, когда вы еще не регистрировались как юридическое лицо, ведь заявка подается именно от автора, то есть физического лица. Помочь преодолеть этот этап – еще одна задача «Кузбасского технопарка», как регионального оператора «Сколково».

Участники и эксперты проекта «Генезис». Фото: «Кузбасский технопарк».

Если заявка получила одобрение независимых экспертов, в том числе и зарубежных, компания становится резидентом. Важный момент: в процессе рассмотрения заявки исключена возможность всяческой предвзятости и мошенничества. Сама процедура имеет несколько уровней защиты от этого. Во-первых, эксперты фонда «Сколково» не только не контактируют с компанией, подавшей заявку, но вообще могут находиться в разных уголках планеты. Объяснять технические детали не нужно – таким образом исключается недобросовестное заимствование идеи. Кроме то, заранее эксперты не знают, какую заявку нужно будет оценить, кому какая достанется. Важно и то, что дать ответ нужно в ограниченное время.

КОНКРЕТНО

За полтора года с момента начала работы в Кузбассе регионального оператора, поддержку «Сколково» получили шестнадцать компаний. Одни из них пришли за грантами, другие – в поисках новых рынков. Теперерь у них есть возможность вывести свою деятельность новый уровень.

Подробнее о деятельности Кузбасского технопарка можно узнать на сайте technopark42.ru