2020-05-05T12:35:29+03:00
Общество

Шесть молодых ученых из Кузбасса стали победителями Всероссийского конкурса «Умник»

На реализацию своих проектов инноваторы получили гранты по полмиллиона рублей
Наталья РАЗИНА
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Участниками могли стать граждане России в возрасте от 18 до 28 лет. Фото: Администрация правительства Кузбасса.Участниками могли стать граждане России в возрасте от 18 до 28 лет. Фото: Администрация правительства Кузбасса.
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Фонд содействия инновациям подвел итоги Всероссийского конкурса молодежных инновационных проектов по программе «Умник». Участниками могли стать граждане России в возрасте от 18 до 28 лет.

По итогам 2019 года среди победителей оказалось шесть проектов из Кузбасса. Они оценивались региональным и федеральным жюри по таким критериям, как научная новизна, актуальность, уровень возможной коммерциализации - применимости и востребованности у конкретных потребителей.

В итоге обладателями грантов в размере 500 тысяч рублей каждому стали студенты и научные сотрудники из Кемерова, Новокузнецка и Березовского: Никита Газенаур (КемГУ), Денис Березин (КузГТУ), Алексей Иванов (СибГИУ), Алексей Данильченко (КузГТУ), Ирина Таран (НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний), Владислава Полятинчук (КемГУ). Средства предназначены для реализации проектов.

Разработки кузбасских ученых представлены в таких направлениях, как биотехнологии, медицина, интеллектуальные производственные технологии.

Напомним, что в Кузбассе конкурс проводится с 2009 года региональным представительством Фонда содействия инновациям. В целом за 11 лет поддержку получили 206 кузбасских молодежных проектов на общую сумму 85,7 миллиона рублей. Следующий конкурс «Умник» пройдет в ноябре 2020 года.

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