Шесть молодых ученых из Кузбасса стали победителями Всероссийского конкурса «Умник»

Фонд содействия инновациям подвел итоги Всероссийского конкурса молодежных инновационных проектов по программе «Умник». Участниками могли стать граждане России в возрасте от 18 до 28 лет.

По итогам 2019 года среди победителей оказалось шесть проектов из Кузбасса. Они оценивались региональным и федеральным жюри по таким критериям, как научная новизна, актуальность, уровень возможной коммерциализации - применимости и востребованности у конкретных потребителей.

В итоге обладателями грантов в размере 500 тысяч рублей каждому стали студенты и научные сотрудники из Кемерова, Новокузнецка и Березовского: Никита Газенаур (КемГУ), Денис Березин (КузГТУ), Алексей Иванов (СибГИУ), Алексей Данильченко (КузГТУ), Ирина Таран (НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний), Владислава Полятинчук (КемГУ). Средства предназначены для реализации проектов.

Разработки кузбасских ученых представлены в таких направлениях, как биотехнологии, медицина, интеллектуальные производственные технологии.

Напомним, что в Кузбассе конкурс проводится с 2009 года региональным представительством Фонда содействия инновациям. В целом за 11 лет поддержку получили 206 кузбасских молодежных проектов на общую сумму 85,7 миллиона рублей. Следующий конкурс «Умник» пройдет в ноябре 2020 года.