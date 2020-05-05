Аграрии Кузбасса получили погектарную поддержку на посевную компанию

Более 200 предприятий агропромышленного комплекса Кузбасса получили погектарную поддержку на посевную кампанию.

Выплаты на проведение посевной кампании получили 207 сельскохозяйственных предприятий Кузбасса, общий объем поддержки составил 158,3 миллиона рублей. Из этой суммы 113,3 миллиона были направлены для поддержки малых предприятий из федерального бюджета на условиях софинансирования с областным бюджетом. Еще 45 миллионов рублей выделены дополнительно из областного бюджета по распоряжению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева для поддержки средних и крупных предприятий, которые в этом году не попали в федеральную программу.

- В этом году федеральная субсидия на проведение посевной предусмотрена только для малых предприятий. Чтобы средние и крупные хозяйства перед посевной не остались без поддержки, мы поддерживаем их по условиям, аналогичным федеральным, - отметил губернатор.

В свою очередь, по областной программе поддержку получили 14 средних и крупных производителей сельскохозяйственных товаров.

Субсидия компенсирует часть затрат на проведение агротехнологических работ, пояснил заместитель губернатора по агропромышленному комплексу Алексей Харитонов. Средства выделяются из расчета на один гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои), кормовыми сельскохозяйственными культурами, а также картофелем и овощными культурами открытого грунта.

В рамках программы «Государственная поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий Кузбасса» на 2013 - 2024 годы, поддержку могут получить те хозяйства, которые посеяли семена сельскохозяйственных культур, сорта или гибриды, включенные в Государственный реестр селекционных достижений, а также при условии, что сортовые и посевные качества семян соответствуют ГОСТу.

Всего в 2020 году на разностороннюю поддержку сельхозтоваропроизводителей предусмотрено направить 1,3 миллиарда рублей из федерального и областного бюджета.