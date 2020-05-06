Власти Кузбасса помогут бизнесменам выплатить зарплату сотрудникам

Наиболее пострадавшие от ситуации с коронавирусом отрасли бизнеса могут рассчитывать на поддержку региональных властей. Так, уже с 6 мая предприниматели могу получить компенсацию по зарплатам сотрудникам.

Для того, чтобы сохранить коллективы и поддержать работников предприятий, временно вынужденных не работать, кузбасские власти ввели новые меры поддержки бизнеса и жителей региона. Так, уже в апреле гражданам, потерявшим работу с 1 марта 2020 года, выплачивают увеличенное пособие в размере 15 769 рублей. Кроме того, положена дополнительная выплата на каждого несовершеннолетнего ребенка в размере трех тысяч рублей.

- С апреля мы уже начали выплачивать увеличенное пособие по безработице гражданам, которые в период с 1 марта потеряли работу. С 6 мая готовы выдавать субсидии на выплату зарплат сотрудникам, – сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на рабочей встрече со своим заместителем по экономическому развитию Константином Венгером.

Отметим, что претендовать на субсидии могут компании, которые больше всего пострадали от последствий ситуации с коронавирусом. Среди них – сфера общественного питания, туризм, торговля, спортивные организации, сфера развлечений и многие другие.

- Субсидия будет выплачиваться ежемесячно в размере 50 процентов минимального размера оплаты труда (7884,5 рублей) и компенсации затрат на уплату страховых взносов на каждого работника. Максимальный срок предоставления субсидии – три месяца, – отметил Константин Венгер.

Для того, чтобы получить субсидию, работодатель должен обратиться в центр занятости населения любого муниципального образования Кузбасса. Особенно важно то, что получить субсидию могут те компании, издан внутренний приказ об объявлении простоя или нерабочих дней. Еще один немаловажный момент – соблюдение всех требований санитарно-эпидемиологического и трудового законодательства и отсутствие у компании долгов по налогам и сборам.

Конкретно:

В Кузбассе действуют региональные меры финансовой поддержки малого и среднего бизнеса. Государственный фонд поддержки предпринимательства, расположенный на улице Красной, 4, в Кемерове, предоставляет отсрочку платежей по основному долгу по действующим микрозаймам сроком до шести месяцев, выступает поручителем по рефинансируемым кредитам банков без взимания комиссии.

С 15 мая Фонд начнет выдавать льготные микрозаймы под один процент на сумму до 500 тысяч рублей. Эти деньги могут быть направлены на любые затраты бизнеса, но при условии, что компания сохраняет рабочие места.

Для предпринимателей Кузбасса работает «горячая линия» (3842) 49-27-00, 58-15-01 по будням с 9:00 до 17:00. Специалисты готовы проконсультировать по всем мерам федеральной и региональной поддержки бизнеса.