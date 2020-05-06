Песня на балконе в День Победы, 9 мая 2020 года в Кемерове: время проведения, программа, участники

Несмотря на эпидемию коронавируса, празднование Дня Победы 9 мая в Кемерове все же состоится - для горожан предусмотрено несколько патриотических акций. Одна из них - «Песня на балконе», и мы расскажем, кто и как может принять в ней участие.

На самом деле все необыкновенно просто. Для участия в акции нужно 9 мая в 19.01 выйти на балкон или выглянуть в окно и спеть песню Давида Тухманова «День Победы». Мы уверены, что каждый кузбассовец знает ее наизусть!

Также можно объединиться с соседями и спеть всем двором любимые песни, а видео выложить в соцсети с хештегом #ПоемДвором. Начало флешмоба 9 мая в 19.10.

Отметим, что уже сегодня жители области участвуют в патриотической акции «Окна Победы». Они выставляют у себя в окнах портреты родственников - фронтовиков и тружеников тыла, украшают рамы и балконы шарами, цветами, флагами.