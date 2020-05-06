2020-05-06T19:24:21+03:00
Общество

Песня на балконе в День Победы, 9 мая 2020 года в Кемерове: время проведения, программа, участники

Как принять участие в акции «Песня на балконе» в День Победы, 9 мая в Кемерове - рассказываем подробности
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Песня на балконе в День Победы 9 мая 2020 в Кемерове: время проведения, программа, участникиПесня на балконе в День Победы 9 мая 2020 в Кемерове: время проведения, программа, участникиФото: Олег КУЗЕНКОВ
Изменить размер текста:

Несмотря на эпидемию коронавируса, празднование Дня Победы 9 мая в Кемерове все же состоится - для горожан предусмотрено несколько патриотических акций. Одна из них - «Песня на балконе», и мы расскажем, кто и как может принять в ней участие.

На самом деле все необыкновенно просто. Для участия в акции нужно 9 мая в 19.01 выйти на балкон или выглянуть в окно и спеть песню Давида Тухманова «День Победы». Мы уверены, что каждый кузбассовец знает ее наизусть!

Также можно объединиться с соседями и спеть всем двором любимые песни, а видео выложить в соцсети с хештегом #ПоемДвором. Начало флешмоба 9 мая в 19.10.

Отметим, что уже сегодня жители области участвуют в патриотической акции «Окна Победы». Они выставляют у себя в окнах портреты родственников - фронтовиков и тружеников тыла, украшают рамы и балконы шарами, цветами, флагами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Вагит Алекперов выделил 50 миллионов рублей личных средств больнице Усинска
На деньги президента «ЛУКОЙЛа» приобретаются аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы пациента, функциональные кровати, электрокардиографы, расходные материалы и средства индивидуальной защиты
Новости 24