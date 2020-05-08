Россельхозбанк готов предложить клиентам лизинг

В группе компаний Россельхозбанка начала работу лизинговая компания ООО «РСХБ Лизинг». Уже в феврале заключена первая сделка лизинга. Планы и компетенции компании предполагают реализацию лизинговых проектов как в сельском хозяйстве, так и в других отраслях экономики. Таким образом, РСХБ Лизинг призван стать платформой, где клиенты смогут приобрести все, что им необходимо в лизинг: от техники и транспорта до оборудования различного назначения.

Лизинг – один из быстрорастущих сегментов в финансовой сфере. Согласно данным рейтингового агентства «Эксперт РА» наибольшую долю в новом бизнесе в разрезе оборудования по итогам 2019 года имеют легковые автомобили, грузовой автотранспорт, а также железнодорожная техника.

В деятельности Россельхозбанка существенную долю занимает финансирование инвестиционных проектов в АПК и других реальных секторах экономики. Лизинг, как эффективный инвестиционный механизм, обладает высокой степенью защищенности, и создание лизинговой компании органично дополняет комплексную продуктовую линейку Банка.

На конец 2020 года лизинговый портфель компании составит не менее 5 миллиардов рублей.

Наличие устойчивых связей Группы РСХБ с поставщиками в таких сегментах как сельское хозяйство, транспорт и спецтехника, наряду с широкой филиальной сетью Россельхозбанка, создает благоприятные условия для развития РСХБ Лизинг.

«Решение о создании лизинговой компании принято в 2019 году, в этом году компания начала полноценную работу. РСХБ Лизинг даст возможность клиентам воспользоваться целым спектром лизинговых услуг. Наши основные целевые ориентиры – это сельскохозяйственная техника и оборудование, в том числе для переработки сельхозпродукции, а также грузовой автотранспорт и недвижимость. В числе приоритетов нашей деятельности также развитие сотрудничества с крупнейшими поставщиками сельскохозяйственной техники и оборудования», – отметила Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Партнерский материал.