2020-05-09T07:48:37+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Волонтеры СУЭК передают кузбасским медучреждениям продуктовые корзины и телевизоры

В рамках помощи кузбасским медицинским учреждениям и в преддверии 75-летия Великой Победы волонтеры СУЭК при поддержке Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» передали Ленинск-Кузнецкой городской инфекционной больнице (ГАУЗ КО ЛК ГИБ) праздничные продуктовые корзины и новы
Яков КРЫМСКИЙ
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Главным подарком, доставленным волонтерами, стал современный телевизор Samsung с диагональю экрана 139 сантиметров. Фото: АО «СУЭК – Кузбасс»Главным подарком, доставленным волонтерами, стал современный телевизор Samsung с диагональю экрана 139 сантиметров. Фото: АО «СУЭК – Кузбасс»
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В рамках Всероссийской акции «#Мы вместе», организуемой совместно с Общероссийским народным фронтом, активисты советов молодежи предприятий «СУЭК-Кузбасс» (входит в СУЭК Андрея Мельниченко) передали продуктовые наборы и искренне поблагодарили медицинских работников, находящихся на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Главным подарком, доставленным волонтерами, стал современный телевизор Samsung с диагональю экрана 139 сантиметров. Уже 9 мая сотрудники и пациенты Ленинск-Кузнецкой городской инфекционной больницы смогут стать зрителями онлайн-мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы.

- Спасибо большое компании «СУЭК-Кузбасс» за поддержку, за помощь нашему медицинскому учреждению, которую нам оказывают с начала распространения инфекции в стране, – говорит Татьяна Якшарова, главная медицинская сестра ГАУЗ КО «Ленинск-Кузнецкая городская инфекционная больница».

Активисты советов молодежи предприятий «СУЭК-Кузбасс» передали продуктовые наборы и искренне поблагодарили медицинских работников, находящихся на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. Фото: АО «СУЭК – Кузбасс»

Активисты советов молодежи предприятий «СУЭК-Кузбасс» передали продуктовые наборы и искренне поблагодарили медицинских работников, находящихся на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. Фото: АО «СУЭК – Кузбасс»

В скором времени подобная благотворительная акция пройдет и для коллектива Инфекционного отделения ГАУЗ КО «Прокопьевская городская больница №1».

Волонтеры СУЭК в Ленинске-Кузнецком и Киселёвске присоединились к Всероссийской акции «#Мы вместе» и уже оказали помощь в доставке продуктов по 230 адресам кузбассовцев, находящихся в вынужденной самоизоляции.

- Сейчас очень важно помогать людям, которые не могут вести свой обычный образ жизни из-за распространения инфекции, - рассказывает волонтер СУЭК Анна Прусакова. – Особенно это касается медицинских работников, которые изолированы от окружающего мира и даже семей. Поэтому сегодня при вручении подарков было приятно видеть их искренние улыбки.

Компания «СУЭК-Кузбасс» оказывает поддержку кузбасским медицинским учреждениям для профилактики и лечения заболеваний, вызываемых коронавирусной инфекцией. В общей сложности три тысячи медицинских респираторных масок получили четыре медицинских учреждения Кемеровской области. Кроме того, в Ленинск-Кузнецкую городскую инфекционную больницу было передано десять литров дезинфицирующих средств, флаконы с физраствором, а также одноразовые медицинские комбинезоны и комплекты постельного белья. Отдельные комплектующие для принудительной подачи смеси кислорода и сжатого воздуха в легкие были направлены в Инфекционное отделение ГАУЗ КО «Прокопьевская городская больница №1», а бесконтактные термометры переданы в ГАУЗ КО «Кемеровской областной клинической инфекционной больнице».

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