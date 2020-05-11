2020-05-11T15:34:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности в Кузбассе продлен до 17 мая

Однако некоторые ослабления уже начинают действовать
Екатерина РОМАНОВА
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Режим повышенной готовности в Кузбассе продлен. ФОТО: пресс-служба АПКРежим повышенной готовности в Кузбассе продлен. ФОТО: пресс-служба АПК
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До 17 мая в Кузбассе продлен режим повышенной готовности. Однако уже со вторника, 12 мая, ряд ограничений постепенно начнут снимать.

В своем обращении к жителям Кузбасса, которое опубликовано 11 мая, Сергей Цивилев обозначил основные важные моменты относительно ситуации с коронавирусом в Кузбассе. Так, наш регион по-прежнему лидирует среди других сибирских регионов по минимальному числу заболевших на сто тысяч населения. Из-за того, что в Кузбассе ситуация с появлением новых случаев заражения намного спокойнее, чем в соседних регионах, уже с 12 мая в области постепенно начнутся снимать ограничения, введенные из-за коронавируса.

Теперь – можно

Жителям региона разрешат гулять в парках и скверах, заниматься спортом на уличных площадках. А вот пляжи и места отдыха уводы по-прежнему находятся под запретом – это особенно отметил губернатор.

Откроются магазины розничной торговли, расположенные вне ТРЦ – обувные, магазины одежды, бытовой техники и прочих непродовольственных товаров. Однако для их работы необходимо главное требование: соблюдение социального дистанцирования.

- Изменения затронут все районы Кузбасса, кроме тех, где отмечен высокий уровень заболеваемости: Белово, Красный Брод, населенные пункты Беловского муниципального округа, - отметил Сергей Цивилев.

Пропуска и дистанция

Система электронных пропусков, по словам Сергей Цивилева, успешно прошла тестирование, однако на сегодняшний день необходимости введения цифровых пропусков нет.

Ослабления действуют, но режим остается

Сергей Цивилев особенно отметил то, что кузбассовцам не рекомендуют покидать дома без необходимости. По-прежнему необходимо носить защитные маски в общественном транспорте, магазинах, аптеках, парках и прочих общественных места. Эта мера не позволит увеличиться числу заболевших.

- Открытие магазинов – первый шаг на пути возвращения к прежней жизни. Мы продолжим следить: если заболеваемость останется на прежнем уровне или будет снижаться, будет поэтапно отменять и другие ограничения. Если скорость распространения инфекции возрастет, нам придется вернуться к прежним ограничениям, - отметил Сергей Цивилев. – От того, по какому пути будет развиваться ситуация, зависит от нас, как мы соблюдаем ограничения. Призываю вас оставаться дома и донести эту информацию. До близких.

ИСТОЧНИК KP.RU

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