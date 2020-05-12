Единоразовые выплаты на детей в Кузбассе в 2020 году: сколько составят и какие семьи смогут получить

Кузбассовцы смогут получить единоразовые выплаты на детей в 2020 году. Рассказываем, каков размер пособий и какие семьи смогут рассчитывать на них.

Все кузбассовцы, воспитывающие детей в возрасте от трех до 15 лет включительно смогут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Об этом сообщил Президент России Владимир Путин 11 мая. Эта безусловная мера поддержки семьям с детьми не зависит ни от уровня дохода семьи, ни от наличия у родителей работы.

Кому положена выплата?

На выплату в 10 тысяч рублей могут рассчитывать все семьи, независимо от уровня дохода, наличия работы, права на материнский капитал или получение иных мер поддержки. При этом выплата полагается на каждого ребенка в возрасте от трех до 15 лет включительно. То есть, семья, где воспитывается один ребенок, не достигший на 1 июня 2020 года 16-летия, получит 10 тысяч рублей, два ребенка - 20 тысяч рублей, три ребенка – 30 тысяч рублей, и так далее.

Как получить деньги?

Для того, чтобы получить единоразовую выплату, родители или официальные представители ребенка должны подать электронное заявление. Сделать это можно на сайте Госуслуг. Сделать это можно начиная с 1 мая, а деньги будут перечислены после 1 июня.

Отметим также, что единоразовая выплата в 10 тысяч рублей не зависит от иных назначенных пособий и выплат и и лишь дополняет введенные ранее меры поддержки семьям с детьми.