2020-05-12T13:20:57+03:00
Общество

Блогерша устроила фотосессию в кружевных чулках на фоне памятника погибшим воинам

Фото в чулках вызвало жаркие споры
Екатерина РОМАНОВА
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Блогерша устроила фотосессию в кружевных чулках на фоне памятника погибшим воинамБлогерша устроила фотосессию в кружевных чулках на фоне памятника погибшим воинамФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
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Блогерша из Кемерова решила поздравить своих подписчиков с 9 Мая. Теплые слова поздравлений она сопроводила фотоснимками, которые вызвали жаркие споры.

Для фотосессии кемеровчанка надела стилизованную солдатскую гимнастерку, пилотку, заплела две косы и отправилась к памятнику погбишим воинам. Снимки, сделанные там, разделили подписчиков на два лагеря. Ведь длина юбки оказалась такой, что она даже не прикрывала ажурное кружево чулочков. А высокие каблуки с солдатской формой и вовсе смотрятся дико.

Блогерша устроила фотосессию в кружевных чулках на фоне памятника погибшим воинам. ФОТО: страница pechenka_amg в Инстаграм

Блогерша устроила фотосессию в кружевных чулках на фоне памятника погибшим воинам. ФОТО: страница pechenka_amg в Инстаграм

«Вы вообще адекватная?!» - вопрошает одна из подписчиц.

«Надеюсь, эту пошлятину не видели ветераны. Это как «с Днем Победы» на туалетной бумаге», - соглашается с ней другая подлписчица.

«Опозорилась только на всю Сибирь, реально уважения нету. Столько людей погибло что бы был мир и светлое небо над головой а она тут хайп ловит. Вроде взрослая, а мозгов…», - соглашается с девушками один из подписчиков.

«Дизлайк-отписка. Границы нужно видеть, ребят», - разочаровывается в блогерше и ее супруге, одном из представителей дуэта «Nemagia» еще один подписчик.

Но нашлись среди фолловеров и те, кого снимок в микроюбке и чулках на фоне Вечного огня привел в восторг.

«Огонь! Не случайте никого!» - подбадривает своего кумира подписчик.

«Боец моей мечты!» - следом за ним восторгается другой.

К единому мнению фолловеры не пришли, хотя многие все-таки призывали блогершу удалить снимки. А один из ее подписчиков даже предложил: «Екатерина, вам совет, возьмите фиксируйте все коменты и через суд возьмите плату за просмотр и моральные оскорбления».

ИСТОЧНИК KP.RU

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