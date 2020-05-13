2020-05-13T04:29:13+03:00
Общество

Объем строительства жилья в Кузбассе планируют увеличить на 50 процентов

Такую задачу поставил Сергей Цивилев
Екатерина РОМАНОВА
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Объем строительства жилья в Кузбассе планируют увеличить на 50 процентовОбъем строительства жилья в Кузбассе планируют увеличить на 50 процентовФото: Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Ускорить строительство жилья в области и увеличить объем ввода в эксплуатацию более чем на 50 процентов – такую задачу поставил губернатор области Сергей Цивилев во время аппаратного совещания.

- Строительство жилья – одно из приоритетных для нас направлений. Несмотря на ситуацию с коронавирусом, мы продолжаем много строить: и социальных объектов, и жилых домов. Президентская ипотека пользуется высоким спросом, нужно это использовать. Главы территорий должны подготовить земельные участки и обеспечить инфраструктуру под строительство, – подчеркнул Сергей Цивилев

Предполагается, что объем ввода жилья в эксплуатацию должен увеличиться с 805 тысяч квадратных метров до 1,237 миллиона квадратных метров. В каждом городе и районе уже корректируют планы на 2020 год по увеличению темпов строительства жилья.

Минстрой Кузбасса отмечает, что с начала 2020 года в городских округах Кузбасса уже построено 72,4 тысячи квадратных метров жилья, а в муниципальных округах и районах – 55,6 тысячи квадратных метров. При этом лидирует Кемерово с 45,9 тысячами квадратных метров, Кемеровский округ с 17,1 тысячи квадратных метров. Новокузнецкий и Таштагольский районы также вошли в число лидеров с построенными 9,1 и 7,1 тысячи квадратных метров жилья соответственно.

А вот в некоторых районах показатели далеки от запланированных. Так, в Тяжинском муниципальном округе введены 63 квадратных метра при годовом плане 9 000 квадратных метров, в Краснобродском округе - 101 квадратный метр при годовом плане 10 000 квадратных метров, в Чебулинском муниципальном округе – 142 квадратных метра при годовом плане 10 000 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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