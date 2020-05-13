Волонтеры СУЭК оказывают поддержку инфекционным медучреждениям Кузбасса

В рамках помощи кузбасским медицинским учреждениям волонтеры СУЭК при поддержке Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» передали коллективу Инфекционного отделения ГАУЗ КО «Прокопьевская городская больница №1» продуктовые корзины и новый современный телевизор.

Активисты советов молодежи предприятий «СУЭК-Кузбасс» (входит в СУЭК Андрея Мельниченко) в рамках Всероссийской акции «#Мы вместе», организуемой совместно с Общероссийским народным фронтом, передали продуктовые наборы и искренне поблагодарили медицинских работников, находящихся на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. Особым подарком от угольщиков в международный День медицинской сестры стал smart телевизор диагональю 138 см. Теперь у медперсонала и пациентов отделеня появилась хорошая дополнительная возможность быть в курсе событий, происходящих в регионе, стране и мире. К тому же, просмотр любимых телепрограмм помогает находящимся на лечении легче приносить карантинные меры.

- Компания «СУЭК-Кузбасс» одной из первых откликнулась на нашу просьбу помочь необходимыми медицинскими средствами, как только начала распространяться коронавирусная инфекция. Мы багодарны шахтерам за оперативность и объемность оказываемой поддержки. Это очень важно для нас как в материальном, так и в моральном плане, - отмечает главный врач ГАУЗ КО «Прокопьевская городская больница №1» Евгений Белов.

Напомним, что в канун празднования 75-летия Великой Победы такой же подарок от Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» получил коллектив ГАУЗ КО «Ленинск-Кузнецкая городская инфекционная больница».

Три недели назад волонтеры СУЭК в Ленинске-Кузнецком и Киселёвске присоединились к Всероссийской акции «#Мы вместе» и продолжают оказывать помощь в доставке продуктов по адресам кузбассовцев, находящихся в вынужденной самоизоляции.

Компания «СУЭК-Кузбасс» постоянно оказывает поддержку медицинским учреждениям для профилактики и лечения заболеваний, вызываемых коронавирусной инфекцией. В общей сложности три тысячи медицинских респираторных масок получили четыре медицинских учреждения Кемеровской области. Кроме того, в Ленинск-Кузнецкую городскую инфекционную больницу было передано десять литров дезинфицирующих средств, флаконы с физраствором, а также одноразовые медицинские комбинезоны и комплекты постельного белья. Отдельные комплектующие для принудительной подачи смеси кислорода и сжатого воздуха в легкие были направлены в Инфекционное отделение ГАУЗ КО «Прокопьевская городская больница №1», а бесконтактные термометры переданы в ГАУЗ КО «Кемеровской областной клинической инфекционной больнице».