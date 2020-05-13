РСХБ назвал топ-10 отраслей АПК для инвестиций во время пандемии

Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка выделил три ключевых фактора влияния кризиса на российский АПК: рост валютного курса, изменение объема внутреннего рынка и разрыв глобальных производственно-сбытовых цепочек.

Кризисные явления, в целом, имеют негативное воздействие на сельское хозяйство. Ослабление курса рубля оказывает влияние на нескольких уровнях: несмотря на то, что растет конкурентоспособность отечественных экспортеров и стимулируется импортозамещение, неизбежно растут издержки производства. Текущая ситуация, безусловно, отрицательно скажется на развитии агросектора и потребует серьезной поддержки сельхозпроизводителей. С другой стороны, для ряда направлений российского АПК сейчас открываются «окна возможностей». В части кредитной нагрузки первоочередные меры, по мнению РСХБ, должны быть направлены на сохранение субсидирования при пролонгации краткосрочных кредитов на оборотный капитал и инвестиционных кредитов для заемщиков, которые столкнулись с ростом стоимости реализации проектов из-за валютной составляющей.

РСХБ составил рейтинг сельскохозяйственных отраслей, исходя из степени влияния перечисленных факторов. К первой категории РСХБ отнес отрасли, перед которыми открываются новые возможности для роста, несмотря на кризис. Такое влияние оценивалось в 2 балла, незначительному негативному влиянию соответствовал 1 балл, значительное негативное влияние оценивалось в минус 1 балл.

Топ-10 отраслей, перед которыми кризис открывает «окна возможностей», представлены в таблице:

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Экспортно ориентированные отрасли, то есть производство зерна, масличных и продуктов их переработки, а также рыбохозяйственный комплекс получают мощную поддержку от снижающегося курса рубля. Их продукция становится более конкурентоспособной на мировом рынке. Россия находится ближе к импортирующим регионам Дальнего и Ближнего Востока, Средней Азии, чем большинство мировых экспортеров, и менее подвержена риску разрыва глобальных производственно-сбытовых цепочек.

По оценкам Минсельхоза России, ключевым драйвером роста экспорта станет масложировая продукция, что потребует роста урожайности масличных культур, расширения посевных площадей и строительства перерабатывающих мощностей. Так, до 2024 г. будут введены новые маслоэкстракционные заводы с суммарной мощностью 2,6 миллиона тонн соевых бобов в год.

Как считает руководитель Центра отраслевой экспертизы РСХБ Андрей Дальнов, несмотря на то, что Россия является самодостаточной страной с точки зрения обеспечения продовольствием, в отдельных отраслях – производстве говядины, сырого молока, молочных продуктов, овощей – сохраняется возможность импортозамещения. «Удешевление курса национальной валюты делает импортную продукцию менее привлекательной, тем самым повышая инвестиционную привлекательность проектов в этих отраслях. Кроме того, кризис существенно повышает вероятность перебоев в поставках данных продуктов. Так, говядина и молочные продукты доставляются издалека, например, из Латинской Америки, а в трудоемком производстве овощей возможны перебои, связанные с недостатком сезонных рабочих», — отмечает Андрей Дальнов.

Таким образом, усиливается возможность ускоренного импортозамещения на рынке молочных продуктов, что потребует ввода молочных товарных ферм с суммарной мощностью 3 миллиона тонн молокосырья в год. Для самообеспечения внутреннего рынка отечественными фруктами потребуется посадка 60 тысяч гектаров садов интенсивного типа.

Благодаря масштабам России остаются локальные ниши для запуска новых инвестиционных проектов в таких отраслях, как тепличное овощеводство (200 тыс. тонн томатов и огурцов) и производство свинины (100 тысяч тонн) в регионах ДФО и СФО.

Производители курятины и хлебопеки не попадают ни в одну из перечисленных категорий. Тем не менее, российское птицеводство быстро становится экспортно ориентированной отраслью, и снижение курса рубля позволит еще больше нарастить поставки. На внутреннем рынке курятины сохраняется незначительная возможность импортозамещения. Также и птицеводы, и производители мучных и макаронных изделий могут рассчитывать на расширение внутреннего рынка за счет переключения потребителей с более дорогих субститутов.

Разрыв глобальных производственных цепочек (внезапное прекращение поставок продукции сельского хозяйства или средств ее производства) относится к факторам с низкой вероятностью реализации, и в большинстве случаев российский АПК невосприимчив к соответствующим рискам в среднесрочной перспективе. С точки зрения обеспечения продовольственной безопасности позиция России выглядит предельно устойчивой – экспорт продукции АПК в марте практически сравнялся с импортом в стоимостном выражении. При этом экспортируются базовые питательные продукты – зерно, масличные, масла и жиры, к которым с недавних пор добавились сахар и мясо. Структура импорта более диверсифицирована, и ввозится много продуктов, потребление которых в крайнем случае можно сократить: алкоголь, табак, кофе, чай. Совместные многолетние усилия бизнеса и государства по возрождению российского АПК увенчались успехом – к началу кризиса страна не только обеспечивает себя продуктами питания, но и продолжает завоевывать позиции на мировом рынке продовольствия.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

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