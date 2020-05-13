2020-05-13T13:50:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Перенос ЕГЭ в Кузбассе 2020: когда пройдут экзамены для школьников

Стало известно о переносе ЕГЭ в Кузбассе 2020
Мария КОЛОСОВА
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Перенос ЕГЭ в Кузбассе 2020: когда пройдут экзамены для школьниковПеренос ЕГЭ в Кузбассе 2020: когда пройдут экзамены для школьниковФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Проведение ЕГЭ в этом году решено перенести из-за ситуации с коронавирусом. Сообщаем, когда теперь пройдут экзамены для школьников.

В Министерство просвещения сообщили, что проведение Единого государственного экзамена решено перенести.

Как сообщили в министерстве образования и науки Кузбасс со ссылкой на заместителя Министерства просвещения России Виктора Басюка, сроки проведения единого государственного экзамена в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период. Замминистра провел совещание с регионами в формате видеоконференцсвязи.

Окончательные даты начала аттестационной кампании будут озвучены в ближайшее время.

Отметим, что формат проведения ЕГЭ в 11 классах будет скорректирован. Тем учащимеся, которые не планируют поступать в вузы, в аттестат могут быть выставлены отметки по итогам года.

-ЕГЭ – действенный механизм, который дает реальную оценку знаниям и помогает учащимся поступать в любые вузы страны вне зависимости от места проживания. Учитывая обстоятельства и меры по защите здоровья, планируется, что сдавать его в этом году будут те одиннадцатиклассники, которые намереваются поступать в высшие учебные заведения, – заявил Министр просвещения Сергей Кравцов.

Для остальных категорий выпускников обязательные предметы в рамках ЕГЭ по русскому языку и математике проводить не планируется.

Кроме того, сообщается, что для учащихся 9-х классов планируется отменить ОГЭ по русскому и математике. Итоговые оценки будут выставлены на основании годовых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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