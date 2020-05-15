2020-05-15T11:41:30+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Автопоезда СУЭК продолжают дезинфицировать шахтерские города

Для удобства горожан дезинфекция проводится поздним вечером и ночью
Яков КРЫМСКИЙ
Поделиться:
Результаты тестового проезда автопоездов показали высокую эффективность и безопасность такого способа дезинфекции. Фото: АО «СУЭК – Кузбасс».Результаты тестового проезда автопоездов показали высокую эффективность и безопасность такого способа дезинфекции. Фото: АО «СУЭК – Кузбасс».
Изменить размер текста:

В городах Ленинск-Кузнецкий и Полысаево при поддержке СУЭК Андрея Мельниченко продолжает производиться масштабная дезинфекция улиц с помощью автопоездов.

Два мобильных автопоезда, позволяющих проводить дезинфекцию зданий, прилегающих территорий предприятий, а также населенных пунктов и автодорог, были созданы в Управлении по профилактике и рекультивации (УПиР) – ведущем автотранспортном предприятии «СУЭК-Кузбасс». С начала мая спецтехника, предоставленная УПиР по согласованию с муниципальными властями, приступила к обработке городских улиц специальным дезинфицирующим составом.

Каждый автопоезд состоит из седельного тягача КАМАЗ и прицепленной к нему платформе с установленными на ней дизель-генератором, ёмкостями с дезинфицирующим раствором и системой пылеподавления WLP 700, которая обычно применяется на угольных складах. Но в связи со сложной эпидемической ситуацией в регионе были перепрофилированы специалистами УПиР и компании «СУЭК-Кузбасс» для дезинфекции территории с применением водяного тумана.

Результаты тестового проезда автопоездов показали высокую эффективность и безопасность такого способа дезинфекции центральных магистралей, пешеходных переходов и остановочных павильонов города. В настоящий момент обработка улиц осуществляется по определенным городскими администрациями маршрутам дважды в неделю. Однако график проезда автопоезда может меняться в зависимости от погодных условий. Для сведения к минимуму неудобств горожан дезинфекция проводится поздним вечером и ночью, а для безопасности проезда привлечена машина ГИБДД.

Планируются, что совместная работа по масштабной дезинфекции будет продолжаться до тех пор, пока в ней будет необходимость. Такое взаимодействие является еще одним примером многолетнего успешного социально-эконмического партнёрства властей кузбасских городов и угольщиков.

Напомним, что автопоезда и другая спецтехника активно используются на предприятиях компании «СУЭК-Кузбасс» для дезобработки прилегающих дорог, административных и производственных зданий, промышленных площадок.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Волонтеры СУЭК передают кузбасским медучреждениям продуктовые корзины и телевизоры
В рамках помощи кузбасским медицинским учреждениям и в преддверии 75-летия Великой Победы волонтеры СУЭК при поддержке Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» передали Ленинск-Кузнецкой городской инфекционной больнице (ГАУЗ КО ЛК ГИБ) праздничные продуктовые корзины и новы
В Кузбассе при поддержке СУЭК открыты мемориал «Победители» и экспозиция о «шахтерской» дивизии
В городе Ленинск-Кузнецкий компанией «СУЭК-Кузбасс» (входит в СУЭК Андрея Мельниченко) в честь 75-летия Великой Победы состоялось открытие мемориала «Победители» и музейной экспозиции, посвященной боевому пути 376-ой Кузбасско-Псковской стрелковой диви
Россельхозбанк выдал 394 миллиарда рублей аграриям с начала 2020 года
Кредитные средства использовались на пополнение оборотных средств, на строительство и модернизацию овощехранилищ и животноводческих комплексов, а также на приобретение сельскохозяйственной техники и животных
Вместо Турции – в деревню: эксперты РСХБ спрогнозировали влияние коронавируса на перспективы агротуризма
По оценке Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, летом показатели внутреннего туризма могут достичь рекордных значений при условии снятия внутренних ограничений на передвижение
Губернатор Кузбасса высоко оценил уровень производства на заводе горношахтного оборудования СУЭК
В ходе поездки в Ленинск-Кузнецкий губернатор Кузбасса Сергей Цивилев познакомился с деятельностью ООО «Сиб-Дамель» - ведущего предприятия компании «СУЭК-Кузбасс» (входит в СУЭК Андрея Мельниченко), специализирующегося на производстве и ремонте горношахтн
В СУЭК создан мобильный автопоезд для дезинфекции зданий и дорог и установлены тепловизоры для тотальной термометрии
СУЭК Андрея Мельниченко продолжает оперативно реализовывать комплексную программу проведения дополнительных мер профилактики по недопущению распространения коронавирусной инфекции в регионах присутствия
Новости 24
Сергей Цивилев рассказал, когда откроются торговые центры в Кузбассе
С начала года более 700 клиентов Сбербанка из Кемеровской области начали копить при помощи страхования
Детский сад за 286 миллионов рублей строят в Киселевске
Больше всего заболевших COVID-19 в Кузбассе оказалось среди пожилых
Трехметровое яблоко с бабочкой установили на улице в Кемерове
Прокуратура проверяет жалобу кузбасских медиков на невыплату вознаграждений
Подробности пожара с четырьмя погибшими в Кузбассе сообщили в МЧС
Жительница Юрги заплатит 15 тысяч рублей за поход в магазин
Поиски пропавшего 14-летнего прокопчанина прекращены
В каких городах кузбассовцы вылечились от коронавируса на 15 мая
13-летнего подростка вторые сутки разыскивают в Кузбассе
Еще в одной территории Кузбасса впервые выявили заболевшего коронавирусом
В каких городах выявили новых заболевших коронавирусом на 15 мая
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на 15 мая превысило 300 человек
Последние звонки у кузбасских школьников пройдут в режиме онлайн
Трех детей и двоих взрослых спасли при пожаре в Кемерове
Названа дата окончания ремонта проспекта Металлургов в Новокузнецке
В Кемерове начался масштабный ремонт дворов
Полиция Кузбасса будет следить за ношением жителями масок
В каких городах и районах Кузбасса коронавируса еще нет