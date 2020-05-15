Автопоезда СУЭК продолжают дезинфицировать шахтерские города

В городах Ленинск-Кузнецкий и Полысаево при поддержке СУЭК Андрея Мельниченко продолжает производиться масштабная дезинфекция улиц с помощью автопоездов.

Два мобильных автопоезда, позволяющих проводить дезинфекцию зданий, прилегающих территорий предприятий, а также населенных пунктов и автодорог, были созданы в Управлении по профилактике и рекультивации (УПиР) – ведущем автотранспортном предприятии «СУЭК-Кузбасс». С начала мая спецтехника, предоставленная УПиР по согласованию с муниципальными властями, приступила к обработке городских улиц специальным дезинфицирующим составом.

Каждый автопоезд состоит из седельного тягача КАМАЗ и прицепленной к нему платформе с установленными на ней дизель-генератором, ёмкостями с дезинфицирующим раствором и системой пылеподавления WLP 700, которая обычно применяется на угольных складах. Но в связи со сложной эпидемической ситуацией в регионе были перепрофилированы специалистами УПиР и компании «СУЭК-Кузбасс» для дезинфекции территории с применением водяного тумана.

Результаты тестового проезда автопоездов показали высокую эффективность и безопасность такого способа дезинфекции центральных магистралей, пешеходных переходов и остановочных павильонов города. В настоящий момент обработка улиц осуществляется по определенным городскими администрациями маршрутам дважды в неделю. Однако график проезда автопоезда может меняться в зависимости от погодных условий. Для сведения к минимуму неудобств горожан дезинфекция проводится поздним вечером и ночью, а для безопасности проезда привлечена машина ГИБДД.

Планируются, что совместная работа по масштабной дезинфекции будет продолжаться до тех пор, пока в ней будет необходимость. Такое взаимодействие является еще одним примером многолетнего успешного социально-эконмического партнёрства властей кузбасских городов и угольщиков.

Напомним, что автопоезда и другая спецтехника активно используются на предприятиях компании «СУЭК-Кузбасс» для дезобработки прилегающих дорог, административных и производственных зданий, промышленных площадок.