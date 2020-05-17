2020-05-17T13:18:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Сергей Цивилев продлил действие режима повышенной готовности до 25 мая

Глава региона обратился с посланием к кузбассовцам [аудио, видео]
Мария КОЛОСОВА
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Сергей Цивилев продлил действие особого режима до 25 мая. Фото: Пресс-служба АПКСергей Цивилев продлил действие особого режима до 25 мая. Фото: Пресс-служба АПК
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Губернатор Сергей Цивилев выступил с очередным посланием к жителям области. Он рассказал, что режим повышенной готовности продляется до 25 мая. Вместе с тем – есть и послабления.

Глава региона отметил, что уровень заболеваемости в Кузбассе остается самым низким среди всех регионов Сибирского федерального округа.

Сергей Цивилев продлил режим повышенной готовности до 25 мая

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В связи с этим с некоторых территорий снимаются ограничения. Так, с 18 мая в Краснобродскомоткроются отдельно стоящие магазины, можно будет гулять в парках и скверах, заниматься спортом на открытых площадках. В Белово и Беловском районе ограничения пока действуют в прежнем объеме.

В Анжеро-Судженске, Мысках и Яйском районе снимаются ограничения по работе предприятий сферы услуг.

C 18 мая открываются летние веранды кафе и ресторанов в 23 районах Кузбасса, где количество заболевших не превышает критериев, установленных Роспотребнадзором. При этом, должны соблюдаться такие требования как дезинфекция, расстановка столов на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга, масочный режим для персонала и другие правила.

Долгожданная новость для многих – начинается пдготовка к открытию магазинов в торговых центрах (кроме предприятий общественного питания, детских игровых зон и кинотеатров). Они должны нанести разметку, подготовить запас масок и антисептиков.

Сергей Цивилев обратился к жителям области по поводу ситуации с коронавирусной инфекцией.Видео: Пресс-служба АПК

ИСТОЧНИК KP.RU

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