2020-05-18T10:06:47+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Центр развития финансовых технологий РСХБ оценил объем данных, которые необходимо будет хранить при переходе АПК на технологии искусственного интеллекта

По оценкам специалистов Банка, для хранения этих данных потребуется более 200 петабайт
Яков КРЫМСКИЙ
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Центр развития финансовых технологий Россельхозбанка оценил объем данных, которые необходимо будет хранить при переходе всех сельскохозяйственных компаний России на использование технологий AI (искусственного интеллекта).

По оценкам специалистов Банка, для хранения этих данных потребуется более 200 петабайт (петабайт – единица измерения количества информации; 1 петабайт равен 1000 терабайтов), что на порядок выше объема данных, в совокупности хранимого телекоммуникационными операторами и финансовыми учреждениями, и тысячекратно превышает объем электронного хранилища крупнейшей в Европе библиотеки — Российской Государственной Библиотеки (162 терабайта или примерно 3 миллиона цифровых книг).

Расчет основан на данных о поголовье скота и общего фонда пахотных земель России.

«В ближайшие годы сельское хозяйство ждет глобальная цифровая трансформация. И искусственный интеллект сыграет в ней одну из ключевых ролей. Уже сегодня технологии AI хорошо зарекомендовали себя в таких направлениях, как точное земледелие, умное животноводство и робототехника. Россельхозбанк через собственную цифровую экосистему готов стать проводником современных разработок ИТ-компаний к сельхозпроизводителям и помочь адаптировать их для АПК», — отмечает Елена Батурова, Директор Центра развития финансовых технологий РСХБ.

Точное земледелие

Это комплексная система управления аграрным предприятием, позволяющая оптимизировать процессы контроля за состоянием почвы, урожая, эффективно использовать мелиорационные системы для достижения максимально качественных показателей урожайности.

В точном земледелии для этого могут быть использованы датчики-детекторы, а также центральный компьютер, который в связке с навигационной системой принимает с них сигналы. Получив навигационные координаты, компьютер задействует исполнительные функциональные мелиоративные системы для добавления удобрений или воды. Это дает автоматизированный контроль над влажностью и температурой окружающей среды, создает идеальные условия для роста растений в теплицах, и в итоге существенно снижает затраты на производство сельскохозяйственных товаров.

Умное животноводство

Это агротехнологическое направление, которое предполагает использование технологий IoT (Internet of Things, интернет вещей) для сбора данных в животноводстве: удои, необходимость и время приема лекарств животными, кормление и т.п.

Искусственный интеллект помогает создавать системы, позволяющие следить за здоровьем животных, выявлять их генетические особенности, управлять численностью поголовья. «Умные» устройства также помогают контролировать перемещение скота и отслеживать необходимость кормления.

Робототехника

В сельском хозяйстве используются беспилотные летательные аппараты, обеспечивающие создание карт, наблюдение, оценку и опрыскивание - дроны. Обработка полученных данных позволяет моделировать и прогнозировать урожайность каждого поля, чтобы получать полную картину по ожидаемой урожайности в целом регионе и стране.

Кроме того, активно тестируются, хотя пока и не получили широкого использования, сельскохозяйственные роботы для посадки и сбора фруктов, ягод и овощей. Технологии в области компьютерного зрения помогают находить объекты, подлежащие сбору, выявлять сорняки и больные растения. Предиктивные аналитические системы облегчают фермерам формирование прогнозов роста растений.

Россельхозбанк в июле 2020 года запустит цифровую экосистему для фермеров, которая объединит целый ряд инновационных сервисов на одной платформе. Она даст возможность средним и малым агропредприятиям без дополнительных затрат автоматизировать решение первостепенных задач и, не отвлекаясь от основной деятельности, пользоваться всеми технологическими преимуществами для роста бизнеса.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Партнерский материал.

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