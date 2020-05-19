2020-05-19T08:25:24+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Банк УРАЛСИБ улучшил условия и запустил доставку дебетовой карты «Прибыль»

Теперь максимальный процент на остаток по карте «Прибыль» составляет 6,25 процента годовых
Яков КРЫМСКИЙ
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Теперь максимальный процент на остаток по карте «Прибыль» составляет 6,25 процента годовых. Фото ПАО «БАНК УРАЛСИБ».Теперь максимальный процент на остаток по карте «Прибыль» составляет 6,25 процента годовых. Фото ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
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Банк УРАЛСИБ улучшил условия по дебетовой карте «Прибыль», повысив процент на остаток и запустив возможность доставки карт на дом с курьером.

Теперь максимальный процент на остаток по карте «Прибыль» составляет 6,25 процента годовых. Он начисляется на сумму до 2 миллионов рублей включительно, при условии ежемесячного минимального объема трат по карте не менее 10 000 рублей. При сумме ежемесячных трат по карте до 10 000 рублей на остаток до 2 миллионов рублей начисляется 1 процент годовых.

Проценты на остаток рассчитываются ежедневно, исходя из фактического остатка денежных средств на картсчете на начало дня, и выплачиваются ежемесячно в дату открытия картсчета.

Также по карте предусмотрены кэшбэк до 3 процентов от суммы транзакций и снятие наличных без комиссии в банкоматах любых банков на территории РФ при сумме от 3 тысяч. Для бесплатного обслуживания карты «Прибыль» необходимо выполнить одно из условий: ежемесячно совершать покупки на сумму от 1 тысячи рублей или иметь минимальный остаток на счете в размере от 5 тысяч рублей в месяц. При невыполнении данных условий комиссия составляет 49 рублей в месяц.

Оформить карту можно в любом отделении ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а также на сайте банка, указав удобный способ получения карты: доставка на дом курьером или получение в банке. Курьерская доставка доступна не во всех населенных пунктах, возможность доставки проверяется автоматически при заполнении заявки на сайте. Подробная информация по тел. 8 800 250 57 57 и на сайте www.uralsib.ru. Не является публичной офертой.

Лицензия банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15).

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