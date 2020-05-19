Банк УРАЛСИБ улучшил условия и запустил доставку дебетовой карты «Прибыль»

Банк УРАЛСИБ улучшил условия по дебетовой карте «Прибыль», повысив процент на остаток и запустив возможность доставки карт на дом с курьером.

Теперь максимальный процент на остаток по карте «Прибыль» составляет 6,25 процента годовых. Он начисляется на сумму до 2 миллионов рублей включительно, при условии ежемесячного минимального объема трат по карте не менее 10 000 рублей. При сумме ежемесячных трат по карте до 10 000 рублей на остаток до 2 миллионов рублей начисляется 1 процент годовых.

Проценты на остаток рассчитываются ежедневно, исходя из фактического остатка денежных средств на картсчете на начало дня, и выплачиваются ежемесячно в дату открытия картсчета.

Также по карте предусмотрены кэшбэк до 3 процентов от суммы транзакций и снятие наличных без комиссии в банкоматах любых банков на территории РФ при сумме от 3 тысяч. Для бесплатного обслуживания карты «Прибыль» необходимо выполнить одно из условий: ежемесячно совершать покупки на сумму от 1 тысячи рублей или иметь минимальный остаток на счете в размере от 5 тысяч рублей в месяц. При невыполнении данных условий комиссия составляет 49 рублей в месяц.

Оформить карту можно в любом отделении ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а также на сайте банка, указав удобный способ получения карты: доставка на дом курьером или получение в банке. Курьерская доставка доступна не во всех населенных пунктах, возможность доставки проверяется автоматически при заполнении заявки на сайте. Подробная информация по тел. 8 800 250 57 57 и на сайте www.uralsib.ru. Не является публичной офертой.

Лицензия банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15).

Реклама.