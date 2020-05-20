6-летний ребенок утонул в подземном резервуаре в Кузбассе

Трагический случай произошел в Кемеровском районе. Здесь 6-летний ребенок утонул в заброшенном подземном резервуаре.

6-летний ребенок из поселка Сосновка-2 жил вместе с родителями в частном доме. В пятницу, 15 мая, мальчик вышел погулять за ограду и пропал.

- Семья ребенка – благополучная, сыном занимались, заботились о нем, поэтому почти сразу начали искать его, - рассказала Надежда Ананьева, старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ. – Отыскать мальчика самостоятельно они не смогли, поэтому обратились за помощью в полицию.

Ребенка искали волонтеры, сотрудники полиции, МЧС, на месте работали следователи. Нашли его очень быстро и недалеко от дома. Именно там находится некий заброшенный подземный резервуар. Вероятнее всего, ребенка туда повело обычное мальчишечье любопытство: посмотреть, что там – внутри, проверить, а глубоко ли. А потом ребенок упал в этот резервуар и уже не смог выбраться обратно.

- После того, как откачали воду, в резервуаре обнаружили тело ребенка. Предварительная причина смерти – асфиксия от утопления, - сообщили в пресс-службе Следственного Управления СК РФ по Кемеровской области.

Сейчас сотрудники Следкома устанавливают точную причину гибели ребенка и обстоятельства, при которых это случилось.