НРА присвоило некредитный рейтинг надежности и качества услуг ООО «РСХБ Управление Активами» на уровне «AA+|ru.am|», прогноз «Стабильный»

Национальное Рейтинговое Агентство присвоило некредитный рейтинг надежности и качества услуг ООО «РСХБ Управление Активами» на уровне «AA+|ru.am|» со стабильным прогнозом. Стабильный прогноз предполагает с высокой долей вероятности сохранение текущего уровня присвоенного рейтинга.

По заключению Агентства, присвоение некредитного рейтинга обусловлено тесным операционным и стратегическим взаимодействием компании с Группой РСХБ. УК обладает статусом ключевой дочерней компании, что позволяет ей реализовывать инвестиционные продукты через разветвленную сеть продаж АО «Россельхозбанк».

Присвоенный уровень рейтинга отражает высокую деловую репутацию и рыночные позиции Компании, которая занимает 13 место по совокупному объему средств под управлением по итогам 2019 г. и стабильно входит в топ-5 в сегменте индивидуального доверительного управления по данным рэнкингов Агентства.

Агентство отмечает положительную динамику активов под управлением Компании по итогам 2019 г.: +49 процентов рост объема страховых резервов и +48 процентов рост чистых активов в открытых паевых инвестиционных фондах (ОПИФ).

Система риск-менеджмента соответствует масштабам бизнеса Компании, отмечен высокий уровень организации бизнес-процессов. Компания активно внедряет программное обеспечение для максимально эффективного контроля состава и структуры портфелей под управлением.

ООО «РСХБ Управление Активами» обладает высоким качеством корпоративного управления, а также профессиональным управленческим и кадровым составом. Представители Банка входят в состав Совета директоров УК, комитетов по рискам, аудиту и стратегическому планированию. Ключевой персонал Компании входит в различные отраслевые комитеты, отмечено в пресс-релизе Агентства.

ООО «РСХБ Управление Активами» была зарегистрирована в 2012 г. По итогам 2019 г. объем средств под управлением Компании составил 102 млрд. руб. (+4 процента по сравнению с 2018 г). Компания осуществляет деятельность преимущественно в сегменте индивидуального доверительного управления средствами юридических и физических лиц (70 процентов активов под управлением на 31.12.2019 г.), а также управляет ОПИФ, закрытыми паевыми инвестиционными фондами (ЗПИФ) для квалифицированных инвесторов, страховыми резервами и средствами целевых капиталов и саморегулируемых организаций.

Ознакомиться с пресс-релизом Национального Рейтингового Агентства можно на сайте: http://www.ra-national.ru.

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