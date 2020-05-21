Жару и грозы обещают кузбассовцам на выходных

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на выходные в Кузбассе Жителей области ждут жара и грозы.

В пятницу, 22 мая, по области ожидается +22…+27 градусов, местами прохладней – от 16 до 21 градуса. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Будет дуть южный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, усиливаясь во время грозы до 16 метров.

В ночь на субботу столбики термометра покажут +4…+9 градусов, местами до +14. Днем потеплеет до +20…+25. Как и накануне, ожидаются дожди и грозы. Ветер в этот день сменит направление на северо-восточное. При грозах ожидаются порывы до 15 метров в секунду.

В воскресенье ночью ожидается +3…+8 градусов, местами до +13. Днем воздух прогреется до +21…+26 градусов. И если ночью местами пройдут дожди с грозами, то днем будет преимущественно без осадков. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 2-7 метра в секунду, местами до 13 метров.

В понедельник, 25 мая ночью прогнозируется +8…+13 градусов, днем +23…+28. По северу региона местами ожидаются небольшие дожди и грозы.