Виртуальный культпоход: Где побывать в Новокузнецке не выходя из дома

На улице настоящее лето, однако специалисты не советуют злоупотреблять прогулками, чтобы избежать коварного коронавируса. Чем же тогда заниматься? Изучать небо - в ясную погоду на нем так много звезд! Еще можно научиться рисовать, познакомиться поближе с историей города, послушать удивительные сказки и легенды. Именно этим мы с вами и займемся во время виртуального культпохода.

Как красавица Ангара от Байкала убегала

Читаем вслух сказки.

Артисты Новокузнецкого драматического театра - люди творческие, знают много интересного. А уж сколько книг прочитали! И самые любимые свои произведения они читают вслух в рамках проекта «ТеатроНяня».

Вот и Катерина Пономарева, актриса театра, когда-то давно, еще в детстве, прочитала удивительную сказку про красавицу Ангару. Ту самую прекрасную и своенравную дочку старика Байкала, которая когда-то сбежала от своего отца к красавцу Енисею. Кто рассказал сидящей в заточении Ангаре о Енисее? Как пытался отец остановить взбунтовавшую дочь? Кто помог Ангаре убежать от отца и что будет, если убрать тот самый камень, который преграждает ей путь?

Сказки, прочитанные артистами театра, звучат особенно, по-домашнему, тепло и доверительно. Давайте же послушаем одну из них. А может, и не одну!

Послушать сказку онлайн можно здесь >>

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Рисование всегда позитивно влияет на настроение создающего свои личные шедевры. ФОТО: Кадр видео Новокузнецкого художественного музея.

Результат удивит!

Рисуем портрет вместе с Новокузнецким художественным музеем.

Как нарисовать портрет? Лучше всего начинать с основ: схематической разметки будущего сюжета. О том, как нарисовать портрет провинциальной барышни акварелью, рассказывает Ладислава Авдеева. Вдохновением для создания собственного шедевра будет служить портрет Марии Исаевой кисти Николая Статных.

Для работы потребуются лист для акварели, две кисти разного размера, акварель, простой карандаш и ластик. Итак, приступаем… Одновременно с тем, как на листе появляются линии, Ладислава Авдеева расскажет об основных принципах создания любого портрета: где должны располагаться глаза, какого размера должен быть рот, как подчеркнуть овал лица. А еще - как подобрать краски, придать портрету глубину, где должны быть тени...

Рисование всегда позитивно влияет на настроение создающего свои личные шедевры. Поэтому смело берем в руки краски и начинаем творить и получаем удовольствие от процесса. А результат в любом случае будет великолепным!

Отправляемся на урок рисования - сюда >>

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Фотохроника Новокузнецкого краеведческого музея расскажет историю мемориала.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Как создавался «Венок славы»?

Изучаем историю Новокузнецка.

45 лет назад в Новокузнецке на 9 Мая торжественно открыли бульвар Героев - знаковое место для каждого горожанина. Правда, тогда, в 1975 году, он выглядел несколько иначе. Известный всем мемориал «Венок славы» был совсем другим. А все потому, что это был лишь временный мемориал. Тот же, который мы видим сегодня, установили в 1977 году вокруг Вечного огня.

К слову, изначально проект был не столь масштабным. Мемориал планировался как место увековечивания имен трех героев Великой Отечественной войны, наших земляков, Ивана Герасименко, Леонтия Черемнова и Александра Красилова. Место для него выбрали не сразу. А вот где именно, судя по проектам, должен был находиться мемориал, почему его перенесли в другое место и где на «Венке славы» отражен подвиг трех жителей Новокузнецка (в годы войны - Сталинска), вы узнаете из фотохроники Новокузнецкого краеведческого музея.

Смотрим историю создания «Венка славы» - здесь >>

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Музей-заповедник «Кузнецкая крепость» приглашает на виртуальную экскурсию. ФОТО: Скриншот сайта музея-заповедника «Кузнецкая крепость»

Светло как днем

Изучаем историю искусственного света в Кузнецке.

Как жили люди, когда не было люстр, светильников да фонарей? Хорошо было весной да летом! Весной солнце с каждым днем прибывает, становится теплее и светлее. А ночи - совсем коротенькие да незаметные. Времени хватает и работу всю выполнить, и отдохнуть, и повеселиться. А той самой недолгой ночи, когда действительно темно, как раз хватает, чтобы выспаться да сил набраться.

Совсем не то зимой. Дни коротенькие, ночи длинные. Светового дня едва хватает, чтобы все дела переделать, а потом что делать в темноте? Разве что спать…

И вот однажды люди придумали, как освещать свои жилища. И если поначалу источники света были неказистыми, то со временем они стали превращаться в настоящие произведения искусства. Итак, чем же освещали жители Кузнецка свои жилища? В светцы вставляли лучины, свечи - в канделябры да подсвечники. Изготавливали их из глины, фарфора, ковали из железа или отливали из металла. Среди светильников, которые имеются в коллекции музея-заповедника «Кузнецкая крепость», есть такие, которые никак не украшены, зато исправно служили своим хозяевам. А есть такие, которые вполне могли стать украшением дома.

Предлагаем вам отправиться на виртуальную экскурсию в музей-заповедник. Уверены: вы узнаете много нового об искусственном свете!

Отправляемся на виртуальную экскурсию по музею - сюда >>

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Планетарий имени Альберта Федорова приглашает посмотреть на звезды Южного полушария.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Под чужими звездами

Любуемся звездами Южного полушария.

Уверены, читая приключенческие романы, вы наталкивались на выражение «герой оказался под чужими звездами». Какие звезды чужие: чем они отличаются от «своих»? Неужели и вправду можно увидеть незнакомые созвездия? И если это так, то какие они?

Вопросов, которые хотелось бы задать знающим людям, немало. Поэтому давайте отправимся - виртуально, конечно же - в планетарий имени Альберта Федорова и посмотрим на те самые чужие звезды. Где они находятся? Приоткроем секрет: в небе Южного полушария, противоположного нашему, Северному. Какие звезды там видны, а какие - нет? Как и где они расположены? С какой стороны там встает солнце, и правда ли, что когда у нас наступает зима, там - лето?

Отправимся же в путешествие из Новокузнецка на юг, постепенно смещаясь все дальше, дальше и дальше. Заодно узнаем и легенды созвездий Южного полушария.

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