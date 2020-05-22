Виртуальный культпоход: Чем заняться на карантине в Кемерове

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в областной столице отменены все культурные, развлекательные и спортивные мероприятия. Однако театры и музеи предложили горожанам альтернативу - виртуальные посещения. Теперь можно смотреть спектакли и посещать выставки, буквально не вставая с дивана, - «Комсомолка» составила для своих читателей культурную онлайн-программу.

Как Циолковский летал на Луну

Идем на виртуальный спектакль.

Театр для детей и молодежи предлагает зрителям посмотреть захватывающий спектакль «Как Циолковский летал на Луну».

Автор пьесы Михаил Хейфец - современный, неординарный драматург, призер международных литературных и драматургических конкурсов. Его пьесы отличает потрясающий юмор, неожиданный парадоксальный взгляд на ту или иную ситуацию. Такова и пьеса «Как Циолковский летал на Луну». Хотя в ней используются подлинные исторические материалы, связанные с именем Циолковского, но сама она не о Циолковском и даже не о космонавтах.

В основе пьесы и спектакля - статьи из Википедии о Константине Эдуардовиче Циолковском в тот период жизни, когда он жил в маленьком, провинциальном Боровске. Время действия спектакля - прошлое, настоящее и будущее. Фантазия автора пьесы уносит зрителей то в Боровск, где гениальный чудак Циолковский сочиняет космическую ракету из всевозможно доступных материалов, а в качестве горючего использует самогон. То в Центр управления полетами, где осуществляется запуск пилотируемого корабля. Но а какой же космос без шпионов? И зрители попадают не куда-нибудь, а в самое что ни на есть Центральное разведывательное управление - ЦРУ то есть. Если уж речь зашла о космосе, то и без инопланетян, конечно же, не обойтись. Они тоже есть в новом спектакле Театра для детей и молодежи.

«Лицам без чувства юмора читать противопоказано», - уточняет автор. И действительно, в спектакле будет много смешного, нелепого, абсурдного и ярко-театрального. Окунитесь в атмосферу свободной импровизации и хулиганства.

Смотрим виртуальный спектакль здесь >>

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Творческая встреча посвящалась 75-летию Победы и 100-летию библиотеки. Фото: Областная библиотека.

На встречу с писателем

Отправляемся в литературную гостиную.

Кемеровская областная библиотека имени Федорова продолжает цикл встреч с известными деятелями культуры Кузбасса «Библиотечные благотворительные сезоны». Литературная гостиная библиотеки, работающая в настоящее время в виртуальном формате, принимала поэта, председателя Союза писателей Кузбасса, заслуженного работника культуры России Бориса Бурмистрова.

Борис Бурмистров - уроженец города Кемерово, начавший писать стихи еще в детстве, но сначала не посвятивший свою жизнь писательскому делу. После окончания техникума работал в Кузбассе и на Крайнем Севере, пройдя путь от бульдозериста и механика до заместителя директора стройуправления. Только на севере, уже в зрелом возрасте, увлечение литературой поменяло его род деятельности. Лауреат многих литературных премий, поэт особенно ценной и знаковой наградой своих литературных трудов считает Большую литературную премию России 2011 года за книгу «Сквозь сумерки времен».

Творческая встреча посвящалась 75-летию Победы и 100-летию библиотеки. Мудрый и справедливый, много повидавший на своем веку человек, талантливый литератор и авторитетный руководитель писательской организации региона, Борис Бурмистров в своем интервью говорил о вечных человеческих ценностях: о Боге, справедливости и о любви, облекая свои мысли в лирические стихи и песни военных лет под собственный аккомпанемент на гитаре.

Отправляемся на виртуальную встречу с писателем - сюда >>

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В ходе мастер-класса каждый желающий узнает, как сделать из джинсов сову. Фото: Кадр мастер-класса.

Чудо из старых джинсов

Коротаем время за мастер-классом.

Часто так бывает, что в шкафу завалялись старые джинсы, которые уже давно не впору, а выкидывать почему-то жалко. Оказывается, их можно превратить в нечто очень симпатичное.

Кемеровская библиотека для детей и юношества предлагает принять участие в мастер-классе, в ходе которого каждый желающий сможет сделать из джинсов сову. Для этого понадобятся несколько кусочков ткани, нитки и желание сделать кое-что неповторимое. Даже если под рукой нет точно таких материалов, как на видео, выход есть всегда, оглянувшись вокруг, тем интереснее будет творчество. Объемная фигурка совы может выполнять разные функции. Стать игрушкой для ребенка, украшением интерьера и даже игольницей.

Смотрим мастер-класс онлайн >>

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Кемеровский театр драмы предлагает зрителям вместе с актерами отправиться в викторианскую Англию. Фото: Кадр спектакля.

Воры воруют, гулящие гуляют

Погружаемся в атмосферу Викторианской эпохи.

Кемеровский театр драмы предлагает зрителям вместе с актерами отправиться в викторианскую Англию. Именно там, в лондонском районе Сохо, происходит действие спектакля «Трехгрошовая опера».

Владелец фирмы «Друг нищего» Джонатан Джереми Пичем озабочен: все труднее становиться делать деньги на сострадании к несчастным. Люди черствеют, фирма несет убытки. А тут еще он узнает в новом ухажере своей дочери бандита Мэкхита по кличке Мэкки-Нож. В это время на ярмарке уличный певец рассказывает о похождениях местного бандита Мэкки-Ножа, неофициального, но истинного хозяина района, чьи преступления остаются безнаказанными. Среди его слушателей и сам Мэкхит, собирающийся жениться на красотке Полли Пичем, отец которой тоже местный авторитет, но на другом поприще: он предводитель лондонских нищих.

В разделенном на четырнадцать районов Лондоне всякий желающий заниматься нищенством должен выправить лицензию у фирмы «Джонатан Джеремия Пичем и Кo». Помимо платы за лицензию и «экипировку», в соответствии с «пятью основными типами убожества, способными тронуть человеческое сердце», фирма Пичема получает и 50 процентов от ежедневной выручки. Однако Пичем не собирался выдавать свою дочь замуж - ни за Мэкхита, ни за кого бы то ни было, но раз дело сделано, от мужа и плохого «хозяина» района лучше избавиться...

Посмотреть спектакль онлайн можно здесь >>

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Музей-заповедник «Красная Горка» приглашает всех желающих совершить виртуальный тур по музею. Фото: Кадр виртуального тура.

Вехи угольного пути

Отправляемся в виртуальный тур по музею.

Музей-заповедник «Красная Горка» приглашает всех желающих совершить виртуальный тур по музею.

Сегодня музей - одна из немногих на территории России экспозиционных площадок, целиком посвященная горному делу, угледобыче и индустриальной истории Сибирского региона. Здесь посетители могут увидеть ретроспективу развития добывающей промышленности с XVIII века до наших дней.

Основная часть экспозиционных залов поделена на два больших тематических блока, первый из которых называется: «Как Россия прирастала Кузбассом» - в честь знаменитых слов Михаила Ломоносова о Сибири в целом. Это классический историко-краеведческий формат, где собраны вещи, орудия труда и документы, начиная с конца XVIII века. Например, среди реликвий можно увидеть морской якорь, с помощью которого фиксировались опоры первых паромных переправ через полноводные сибирские реки.

Вторая половина экспозиции называется лаконично - «Шахта», и здесь воссоздан практически в натуральную величину забой. Ростовые манекены, различные ситуации, в том числе и с эвакуацией пострадавших при взрыве метана, и звуковое сопровождение - все работает на атмосферу реального месторождения.

Отправляемся в виртуальный тур по музею - сюда >>