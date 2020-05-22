2020-05-22T09:01:30+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Потенциал потребительского кредитования сельского населения на цели благоустройства жилья в России составляет почти 1,2 триллиона рублей

Наряду с сельской ипотекой Россельхозбанк отмечает значимость льготного потребительского кредитования в рамках комплексной программы развития сельских территорий
Яков КРЫМСКИЙ
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Одним из приоритетных направлений развития социальной сферы сельских территорий является улучшение жилищных условий в сельской местности. Это необходимо, чтобы сохранить имеющееся население и привлечь в сельскохозяйственное производство, социальную сферу и другие сферы деятельности квалифицированных работников и их семей, в первую очередь, молодежи.

Эксперты Центра отраслевой экспертизы РСХБ и Высшей школы экономики в рамках совместного исследования определили, что из 37 млн сельских жителей России улучшить условия жизни могли бы около 13 миллионов человек.

«Многие жилищные проблемы, с которыми сегодня сталкиваются люди на селе, тянутся из прошлого. Они копились годами и не могут разрешиться одномоментно. Мы видим огромный потенциал по улучшению жилищных условий сельского населения. В этой сфере необходимо ориентироваться на удовлетворение потребностей людей в благоустроенном жилье, отвечающем особенностям сельского образа жизни. Водоснабжение, газ, бесперебойная подача электроэнергии должны стать нормой для людей, которые сегодня живут в сельской местности. А те, кто хочет переехать в деревню, должны чувствовать уверенность, что в вопросе ЖКХ на новом месте им будет не менее комфортно, чем в городе», — отмечает Андрей Дальнов, руководитель Центра отраслевой экспертизы РСХБ.

В частности, почти для 12 миллионов человек требуется устранение проблем с подачей электроэнергии. Также имеется большой потенциал для роста в газификации домов и квартир сетевым газом в сельской местности. На текущий момент уровень газификации составляет около 60 процентов. Требуется обновление водопроводных сетей - порядка 95,6 тысячи километров (43 процента общей протяженности).

Для улучшения жилищных условий на сельской местности в госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий» было включено льготное потребительское кредитование. Россельхозбанк первым заключил соглашение с Министерством сельского хозяйства РФ и вошел в число уполномоченных банков по выдаче потребительского кредита без обеспечения для жителей села по льготной ставке от 3 до 5 процентов годовых в зависимости от наличия страхования.

Центр отраслевой экспертизы РСХБ подсчитал, что воспользоваться льготным сельским кредитом могли бы почти 4 миллиона домохозяйств. Это позволило экспертам определить, что при сумме кредита 300 тысяч рублей общий потенциал потребительского кредитования сельского населения на цели благоустройства жилья в России составляет почти 1,2 триллиона рублей.

С момента запуска программы льготного потребительского кредитования на цели благоустройства жилья в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в РСХБ поступило около 600 обращений на сумму более 150 миллионов рублей. Состоялись и первые выдачи льготных потребительских кредитов. Их получили заемщики из Республики Саха (Якутия) и Республики Башкортостан.

Средний размер кредитного обращения по льготному потребительскому кредиту составляет 240 тысяч рублей. Максимальный размер заявок на кредит отмечен в Хабаровском крае, Республиках Мордовия, Бурятия, Саха (Якутия) и Башкортостан, в Амурской, Ярославской, Читинской, Калининградской, Новосибирской, Тамбовской, Оренбургской, Кемеровской и Пензенской областях. Эти и другие данные получили аналитики Россельхозбанка, изучив собственную статистику кредитования по программе льготного потребительского кредитования.

«Россельхозбанк является системообразующим институтом как для агропромышленного комплекса, так и для экономики страны в целом. Кредитование населения страны было, есть и будет одним из стратегических и широко востребованных направлений деятельности РСХБ. В условиях нынешней экономической ситуации льготный потребительский кредит дает возможность жителям села получить доступные ресурсы для благоустройства своих домов и личных хозяйств», — прокомментировала руководитель Блока розничного бизнеса Россельхозбанка Светлана Вишнякова.

В рамках Государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной Правительством Российской Федерации на 2020-2025 гг., жители села с 2020 года могут получить в Россельхозбанке потребительский кредит по льготной ставке от 3 процентов годовых. Льготный кредит дает возможность россиянам с постоянной регистрацией на сельских территориях (сельских агломерациях) в возрасте от 23 до 65 лет получать денежные средства в сумме от 30 тысяч рублей до 250 тысяч рублей (жителям Дальневосточного федерального округа и Ленинградской области – до 300 тысяч рублей) на срок от 6 месяцев до 5 лет. Льготная процентная ставка 3 процента годовых действует при оформлении личного страхования.

Кредит может быть использован, чтобы приобрести оборудование и произвести монтаж для обеспечения своих хозяйств электро- и водоснабжением, водоотведением, отоплением и газоснабжением по договорам подряда, заключенным с организациями-исполнителями работ. Заемные средства по договорам подряда также можно направить на ремонт жилых домов и помещений, расположенных на сельских территориях. Узнать подробнее и подать заявку на кредит для жителей села можно на странице официального сайта РСХБ.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Партнерский материал.

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