"Комсомолке" 95: Про особый дух, желание всем помочь и поиски йети

Сегодня исполняется ровно 95 лет с момента выхода первого номера «Комсомольской правды», газеты, которая писала и продолжает писать историю страны, которая менялась со временем, но и оставалась неизменной, сохраняя в себе тот непередаваемый «комсомольский дух».

«Комсомольская правда» сейчас - это не просто газета, но и один из ведущих сайтов, и радио «КП» и даже собственное книгоиздательство. Сейчас это по-настоящему средство массовой информации, которое знает и любит вся страна без малого сто лет.

И вот уже больше четверти века, с 1994 года региональная редакция «Комсомолки» есть и в Кузбассе. За это время в ней поработали многие талантливые журналисты. И сегодня, в день юбилея, они вспоминают, что это было за время и чем запомнилась работа в «КП».

Цените «Комсомолку»! Другой такой нет и не будет

Никита МИРОНОВ, редактор «Комсомольской правды» в Кемерове с 2001 по 2004 год

Никита Миронов: "Народ у нас был молодой и отмороженный. В хорошем смысле"

Мне дико повезло: «Комсомолка» стала первым местом работы. Ведь как начнешь, так и попрет! Ну или не попрет. Народ у нас был молодой и отмороженный. В хорошем смысле. Ночами порой работали. В начале 2000-х, помню, был редактором. Обложку московской «Толстушки» в Кемерово присылали часа в четыре ночи, и ее было нужно переверстывать. Верстальщик Алекс оставался на ночь, а я в четыре утра продирал глаза и шел по морозу в редакцию, стараясь по дороге не проснуться. Там мутным глазом смотрел на переверстку и бормотал что-то вроде «Ну нормально». «Ошибок нет?» - сонно мычал Алекс. (Корректура ночью спала). "Нет вроде", - бормотал я. И шел с закрытыми глазами домой.

Писали всегда о самом важном для людей

А еще мне дико повезло с начальником. Гендиректором у нас был Павел Николаевич Кучумов - бывший газетчик, что на таком посту редкость. Он мне на пальцах объяснил, откуда у газеты ноги растут, и как бизнес устроен. На журфаке ведь нам басни рассказывали. Когда я приходил за повышением зарплаты, Павел Николаевич суровел – «Я газету печатаю, а не деньги». Но денег иногда давал. Мировой мужик.

Вообще, мне кажется, «Комсомолка» сегодня - единственная живая газета. Остальные, скорее, лишь министерства по производству бумаги с буквами. Цените, друзья, «Комсомолку». Другой такой нет и уже никогда не вырастет.

«Комсомолка» научила искать и не сдаваться…

Лариса МАКСИМЕНКО, корреспондент «Комсомольской правды» в Кемерове с 1999 по 2011 год

Лариса Максименко: "Для меня "Комсомолка" стала учебником". Фото: Личный архив

Девчонка лет десяти - одна в дальневосточной сентябрьской тайге. Пошла за брусникой и заблудилась, пропала. Ее искали. В нее верили. Но пошли уже не дни — недели… Первая – «... все будет хорошо, вот-вот все закончится». Вторая неделя. «Ну почему же ее до сих пор не нашли» - думала я. Третья: «как же страшно в тайге ей, с разбитыми и израненными ногами, руками, слышать то гром с неба, то рык звериный за спиной! И какую же жуткую смерть она в конце концов приняла».

Но на 21-й день – настоящее чудо! Тайга девочку отпустила! Школьница, истерзанная, но непобедимая, сама нашла путь домой.

Эту историю, про сверстницу, я, прочитав в «Комсомолке» в конце 1970-х, помню до сих пор. Даже взрослые, ее искавшие, – не выдержали, смирились, сдались. А девчонка – нет, она шла и шла и – вышла. И она мне «светит».

С тех пор я всегда искала в «Комсомолке» не сдающихся. Страна у нас большая. Их было много - и есть много…

Но мне мало было быть жадным на познанье мира, благодарным читателем. Мне хотелось увидеть все своими глазами, первой встретить ту девчонку, выползшую из леса. А еще лучше – тоже искать ее.

Так, я стала репортером и, набравшись за годы в разных кемеровских изданиях опыта, пришла в 1999-м работать в открывшийся кузбасский корпункт «КП». И, уже лучше читая меж строк очерки столичных мэтров, вскоре поняла секрет великой газеты и того, почему я до сих пор слышу шум тайги и стук сердца той упрямой девчонки. В «Комсомольской правде» журналистам (федеральным и нам, местным) особенно важно, работая над любой темой, знать шире, идти дальше, чувствовать больше коллег-конкурентов. И тогда читатель в твоем тексте почувствует даже запах солнца…

И «Комсомолка» стала учебником.

За 9,5 лет моей работы в «Комсомолке» я научилась от нее многим профессиональным человечным ходам - в поиске и сборе информации и в рассказе о людях. Мои очерки и репортажи о людях тех лет – и люди те открытые, умные, веселые, думающие, правильные или даже совершившие ошибку и пережившие муки ее – незабываемы!

Дорогая «Комсомолка», любимая по жизни газета! Ты вдохновляла и вдохновляешь на жизнь, работу и подвиги – на великие и простые. С Днем рождения! Пожелаю тебе главного: «Будь!»

«Комсомолку» не просто читают, а читают внимательно

Рустам КАЧКАЕВ, редактор «Комсомольской правды» в Кемерове в 2004-2007 годах

Рустам Качкаев: В «Комсомолке» жизнь всегда била ключом! Фото: Личный архив

«Комсомолка» была со мной с самого детства. Она отличалась от многих газет тем, что ее действительно читали, а не сдавали в макулатуру.

Читатели "Комсомолки" всегда были в курсе значимых событий

Однажды я анонсировал на обложке газеты статью, в названии которой был город Лиссабон. Лиссабон написали с одной «с»: Лисабон. Накануне корректор убедила меня, что именно с одной «с» правильно, и даже показала словарь с таким вариантом написания.

Телефон мой разрывался прямо с утра. Звонили читатели и указывали на ошибку. Одни возмущались вопиющей безграмотностью («Вы там с ума сошли?!»), другие смеялись («Вы все пьяные работаете?»), третьи сочувствовали нашему плохому образованию и советовали подучить русский язык. Честное слово, ни один материал за всю мою работу журналистом не получал такого бешеного отклика. До обеда я принял где-то 150 звонков! Вот тогда я и понял, что нашу газету не только читают, но еще и очень внимательно!

Кстати, на самом деле и Лиссабон и Лисабон правильно. Просто в русском языке традиционно писали с двумя «с».

Для меня «КП» - это прежде всего люди. Мои коллеги: молодые, веселые, энергичные. Всех вспоминаю с большой теплотой!

В «Комсомолке» жизнь всегда била ключом!

Оксана САВЕЛЬЕВА, корреспондент, заместитель редактора с 2001 по 2007 год

Оксану Савельеву вдохновляла работа с читателями. Фото: Личный архив

Годы работы в «Комсомолке» вспоминаю с ностальгией. Здесь всегда жизнь била ключом! Постоянно придумывали какие-то акции, мероприятия, где иногда приходилось заниматься несвойственной для журналиста работой.

Вместе с читателями развешивали скворечники в Парке чудес, убирали мусор вдоль Томи, ездили к детям, написавшим письма Деду Морозу, и от его лица дарили подарки.

А однажды, по просьбе организаторов гастролей группы «Дискотека Авария», мне даже пришлось искать живого петуха. По сценарию он просто должен был выйти на сцену в одной из песен. И я нашла этого петуха, кинув клич прямо в статье, и так он стал артистом!

Перед наступающим 2004 годом - годом Обезьяны по восточному календарю - мы написали про обезьяну Гришу, проживающую в воинской части. Предложили читателям: хотите поздравление от Гриши? Присылайте заявку в редакцию. Я и не ожидала, что нас просто завалят этими заявками! Мне пришлось весь день и всю ночь - до 6 утра - печатать эти поздравления от обезьяны Гриши и подписывать конверты.

Работа с читателями меня вдохновляла. Они мне часто звонили, многие благодарили и даже приносили подарки: сувениры, конфеты и даже маринованные огурцы и мед с собственной пасеки.

«А это вы с вертолета упали?!».

Ольга ОРИЩИНА, корреспондент, заместитель редактора с 2004 по 2014 год

Ольгу Орищину читатели "Комсомолки" не раз благодарили за коммунальную рубрику

С «Комсомолкой», кажется, связана чуть ли не вся моя жизнь. С детства помню, как ею зачитывались родители, особенно врезалось в память, как они следили за сериалом «Таежный тупик» про житье в глухой сибирской тайге отшельников Лыковых. Знаниями «комсомольских» тем и авторов я покоряла преподавателей на творческом экзамене при поступлении в университет, по ней потом писала курсовики и диплом. И именно в «КП» я пришла работать через год после вуза. По объявлению в свежем выпуске, оставленном папой на кухонном столе. Так что можно сказать, что карьеру в этой газете я сделала благодаря папе (он, к слову, до сих пор не разлучен с «КП», правда, читает ее теперь чаще на сайте).

Для начала, как водится, надо было выполнить тестовое задание. До сих пор помню, что на интервью для первой своей публикации в «КП» я договаривалась по телефону-автомату у входа в Кемеровский железнодорожный вокзал - сотовых в те времена почти ни у кого не было. Так началась моя работа в «Комсомолке», где меняя должности - от внештатного корреспондента до заместителя редактора по газете, - я проработала без малого 10 лет.

Самым сложным заданием за это время для меня, кажется, было пообщаться с солдатами-срочниками, пострадавшими при падении в Кемерове вертолета. Журналистов, пытавшихся попасть к ним в больницу, руководство развернуло в первый же день. Все попытки договориться о встрече официально результата не давали. Подрожав от страха и изрядно попереживав, как же я это сделаю, все же отправилась в больницу. Почти сразу в больничном дворе (было тепло) мы с фотографом увидели двух перебинтованных и перемазанных зеленкой парней в военной форме. От неожиданности, что все случилось так быстро, я даже не нашлась, что спросить, кроме как безумное: «А это вы с вертолета упали?!». Каким бы странным ни был вопрос, беседа завязалась, и задание было выполнено. Кстати, одного из героев той публикации я потом случайно встретила в кемеровском аэропорту, когда опаздывала на самолет. Он первым меня узнал, расплылся в улыбке со словами «Помните, вы к нам в больницу приходили?» и показал, куда бежать на регистрацию.

Вот так выглядела популярная у читателей рубрика "Коммуналка"

А самой полезной за время, пожалуй, всей моей журналистской карьеры, я считаю свою работу в «КП» над рубрикой «Коммуналка». Много лет подряд «Комсомолка» публиковала жалобы читателей на текущие крыши, промерзавшие швы и прочие коммунальные беды, после чего не решаемые долго жилищные проблемы быстро решались. И сейчас еще, гуляя с друзьями или родными по Кемерову, я могу показать им, что в этом дворе я «чинила» крыльцо, а вот в том - дорогу, а вот на том доме – крышу… С таким «портфолио», мне кажется, можно было бы запросто баллотироваться в депутаты горсовета…

Но я выбрала другой путь и более шести лет назад уехала в Москву. Здесь я стала работать уже не в «Комсомолке», а в «Вечерней Москве» (которая, кстати, встретила 95-летие чуть раньше, в декабре прошлого года). Однако какой праздник отмечается 24 мая, я каждый год вспоминаю до сих пор.

«Комсомолка» дала веру в свои силы

Ирина МАЛАКОВИЧ, корреспондент «Комсомольской правды» в Кемерове в 2005 – 2014 годах

Ирина Малакович сравнивает "Комсомолку" с родительским домом. Фото: Личный архив

«Комсомолку» точнее всего будет сравнить с родительским домом, в котором дети появились на свет, росли, а потом, повзрослев, вылетели. И как родительский дом, она дала мне многое – обучение, становление, исполнение почти всех желаний. В конце концов, веру в свои силы.

В «КП» я узнала, что такое журналистская удача, поверила в то, что она мне сопутствует. Иначе никак не объяснить ряд случайных совпадений, в результате которых на свет появлялись просто «бомбические» материалы.

В первые годы, когда я пришла в «Комсомолку», она выходила пять раз в неделю, а летом – реже, и у нас бывали негазетные дни, когда не нужно было сдавать номер. На сайт тогда не писали так много и вот эти негазетные дни становились праздником для редакции и своеобразным тимбилдингом: практически всем составом мы шли на берег реки и устраивали там пикник с шашлыками, играми и другими развлечениями.

Или как мы всей редакцией отмечали дни рождения коллег! Чего стоил только торт в виде газеты «Комсомольская правда» , который мне подарили на 25-летие! Он был такой большой, что мы его так и не смогли съесть и пришлось везти его домой. Фотографий, увы, не сохранилось.

И вообще с «Комсомолкой у меня связано много светлых воспоминаний, даже когда я работала на ЧП, сейчас по прошествии времени, многое вспоминается с улыбкой. Например, как меня во время аварии на шахте «Распадская» уговаривали поработать в пресс-службе Шойгу, бывшего тогда еще руководителем МЧС России. Или как коллеги «забыли» меня в Междуреченске.

Новости "Комсомолки" - это просто космос, иногда буквально

Благодаря «Комсомолке» я познакомилась с целым рядом прекрасных, удивительных людей, и не только из числа своих коллег, но и героев своих публикаций. И это самое ценное, что вместе со знаниями, умениями и навыками, приобретенными в «КП», останется со мной навсегда.

«Комсомолка» - издание, востребованное в любые времена

Лора НИКИТИНА, корреспондент «Комсомольской правды в 2003-2011 годах

Лора Никитина: «Комсомольская правда» для меня – это эпоха

«Комсомольская правда» для меня – это эпоха. Это газета и команда, которая помогла мне вырасти профессионально и научиться всему, что я умею. Именно сюда я пришла на первую производственную практику после 1 курса журфака летом 2003-го года и поняла, что ничего не хочу так, как работать в этой редакции.

Горжусь тем, что судьба свела меня тогда с настоящими профессионалами эпохи, когда не было Интернета и работа журналиста была не кабинетной. Мы учились, как надо работать в полях, как дозваниваться до эксклюзивных источников информации и первых лиц, как строить диалог, чтобы узнать уникальные подробности событий, как работать с информаторами, как строчить заметки срочно в номер – прямо с колес, на стареньких медленно работающих компьютерах… Ведь газета была ежедневной!

Это было время драйва, скорости, азарта, а еще – период, когда очень высокой была планка и тексты должны были отвечать серьезным требованиям, как по содержанию, так и по качеству написания. Редактор мог не поставить материал в газету только потому, что в нем не было эксклюзивных деталей и уникальных спикеров. И уж конечно, если не был живым и образным язык. Мы учились всему и сразу.

"Комсомольская правда" всегда была дружной семьей

Никогда не забуду первое задание – составить карту кладов Кемеровской области. Сколько же мы нашли интересных рассказчиков историй, сколько узнали легенд о прошлом Кузбасса. Наш с коллегой Мариной Тумановой материал разместили на целую полосу и даже вынесли на обложку

Потом таких материалов было очень много, и обложек тоже. Моим любимым жанром стал «Испытано на себе» - было такое время, когда хотелось все пробовать и делиться впечатлениями с читателями. Были эксклюзивы со звездами, живые, жизненные репортажи. После практики я осталась в «КП».

В нашей команде были в основном молодые ребята – но исключительно талантливые и увлеченные своим делом. Просто других тогда не брали и попасть в штат популярного издания было не так-то просто.

Когда у «Комсомолки» появился сайт в интернете, мы вовсю осваивали ведение новостных лент, оперативную выкладку информации на сайт, делали прямые трансляции и освещали ключевые события в жизни региона. Мы по-прежнему всегда выезжали на место событий, стремились прорваться через любые ограждения и узнать то, чего не знали другие СМИ. Очень запомнилась работа над освещением концерта Scorpions в апреле 2008-го – с самого утра мы встречали группу в аэропорту, весь день работали на мероприятиях с участием исполнителей, а вечером вели прямой репортаж с трибун «Химика».

В 2010-м я приняла решение уехать из Кемерова, но с «Комсомолкой» не прощалась – еще год я работала в новосибирской редакции. Было интересно видеть и наблюдать, как верна «Комсомолка» своим традициям – в каждом регионе редакция особенная, но сохраняются базовые принципы работы и неповторимый стиль. Это чувство причастности к огромному медиабизнесу, гигантскому холдингу, объединяющему сотни журналистом страны – оно мало с чем сравнится.

Работать в самой популярной газете, имеющей миллионы читателей, представлять «КП» в своем регионе. Для меня это всегда значило очень много – корпоративный дух, единство коллектива, взаимовыручка и поддержка старших коллег по цеху.

И сегодня для меня «Комсомолка» — это образец того, каким должно и может быть издание, востребованное в любые времена. К бывшим коллегам отношусь с теплом и огромным уважением, благо со многими мы поддерживаем дружеские отношения. С праздником, любимая газета, с днем рождения!

«Комсомолка» стала школой журналистики

Ксения ХРАМЦОВА, корреспондент «Комсомольской правды» в Кемерове с 2007 по 2010 год

Ксения пришла в "Комсомолку" уже на следующий день после защиты диплома

В «Комсомолку» я пришла летом 2007 года, на следующий день после защиты диплома. Вечером, когда мы с ребятами дружно отмечали окончание вуза, мне позвонил редактор Рустам Качкаев и пригласил на собеседование. Для меня это было большим сюрпризом, ведь мы даже не были с ним знакомы. Он так и не сознался, кто ему меня рекомендовал.

Команда в редакции была дружная и опытная: Никита Миронов, Ольга Орищина, Ирина Малакович. Рустам и ребята стали для меня не просто старшими товарищами, а настоящими наставниками. Я и представить себе не могла, как сложно и интересно будет работать в ежедневной газете! Когда я немного оперилась, мне доверили блок «Безопасность». Я взаимодействовала с МЧС, службой спасения, городской и областной ГИБДД, ВОСВОДом...

Потом я стала делать «Афишу» в «Толстушку». Директором в то время был Павел Николаевич Кучумов. Вместе с фотографами Костей Наговицыным и Егором Копытиным мы подготовили не один репортаж. А вечерами я часто задерживалась, чтобы помотреть, как сверстают мои материалы Ира Шилова и Федор Шейка.

Позже в редакцию начала приходить новые сотрудники: Оксана Шутова, Ксения Лихоманова, Лора Никитина, Юлия Гавло, Алена Кихаева, Лариса Маруцак. В команде появился фотограф Максим Киселев. С замечательным корректором Ниной Кальсиной мы сотрудничаем до сих пор.

«Комсомольская правда» стала для меня школой журналистики, здесь я приобрела бесценный опыт и познакомилась с прекрасными людьми, большими профессионалами своего дела. С юбилеем, любимая газета!

«Комсомолка» - это братство людей

Алена КИХАЕВА, корреспондент «Комсомольской правды» в Кемерове в 2011- 2014 годах

Алена Кихаева (в центре): Именно работая в «КП», встретила людей, с которыми дружу и сейчас

«Комсомолка» для меня - некое братство, которое подарило мне знакомство со многими , как бы банально это не звучало, замечательными людьми. Именно работая в «КП», встретила людей, с которыми дружу и сейчас, а с некоторыми мы даже породнились. Более того, хотя все мы уже давно поменяли место работы, 24 мая отмечаем. И , естественно, вспоминаем наши командировки, коих у всех журналистов и фотографов «Комсомолки» - в избытке. Благодаря этим поездкам, я теперь - главный рассказчик в дальних путешествиях.

Чего только стоили поиски йети в Таштагольском районе. Местная газета написали, что охотники видели снежного человека в тайге. Втроем с Лорой Никитиной и Константином Наговицыным мы отправились в Горную Шорию. Тогда еще Азасская пещера не была туристическим мейнстримом.

Добираться до места нам пришлось на такси. Но тогда в Таштаголе с этим видом транспорта были проблемы. С трудом мы нашли дедка, который согласился нас отвезти. И вот едем мы по трассе вдоль гор и несколько раз слетаем с дороги. Спасало, что скорость была не большой. И тут нашего фотографа осеняет, что водитель просто не отличает в белом поле, где - дорога, а где - обочина. Тогда Константин предложил идти перед такси, чтобы указывать путь. Не помню, сколько мы так двигались по времени, но я с Лорой успела замерзнуть в движущемся автомобиле.

Спас нас незнакомец, который обогнал нас и мы поехали уже по следам его протекторов шин. Когда мы приехали на место, таксист очень удивился, что ему придется возвращаться одному. «Да как же я доеду без вас, ребятки», - сетовал пенсионер. Он еще долго колесил по деревне и несколько раз подъезжал к нам с надеждой, что мы закончили работать. Но потом все-таки уехал и , как оказалось, очень вовремя: вскоре на дорогу сошла лавина и до следующего утра выехать было невозможно. Честно говоря, мы и сами переживали за судьбу дедушки. Даже потом посмотрели по сводкам: ни в какое ДТП он попал. А у нас еще впереди было много веселых моментов. Хотя веселые , конечно, они сейчас. А тогда перспектива ночевать зимой на спортивных матрасах в неотапливаемом спортзале школы из-за сошедшей лавины - совсем не радовала.

И возвращаясь к теме братства. Нередко требуется помощь коллег из других регионов. И вот лично мне журналисты «КП» ни разу в помощи не отказывали. А , когда узнают, что я тоже работала в «Комсомолке» , снабжают еще рекомендациями по общению с тем или иным спикером. За что им отдельная благодарность.

Именно в «Комсомолке» меня научили писать

Наталья РОМАШИНА, корреспондент «Комсомольской правды» в Кемерове в 2009 -2011 годах

Работать в "Комсомолку" Наталья пришла в 19 лет

Работать в «Комсомолку» я пришла, кажется, в 19 лет. И именно в КП меня научили, в принципе, писать тексты. Все, чему я училась в жизни потом, это было важно и нужно, но это бы не случилось, если бы не вот эти базовые навыки.

Картина дня в "Комсомолке" - новости на любой вкус

Помню, как приходилось сидеть допоздна, ждать, пока текст вычитают и подписать фотографии в верстке. Иногда уже в девять вечера текст возвращали и надо было его переписывать полностью. Сейчас вспоминаю и думаю, что у редактора и замов были стальные нервы, потому что они в этот момент не кричали, не кидали в стену клавиатуру, а спокойно объясняли, что не так, и как нужно писать ту или иную заметку. Это был бесценный опыт.

Поездка на шахту вспоминается до сих пор

А еще, конечно, в «Комсомолке» всегда был классный коллектив, многие из тех, с кем я работала, до сих пор мои лучшие друзья. Что, в принципе, логично, потому что невозможно не стать лучшими друзьями после совместных ночных дежурств, поездок на какую-нибудь шахту, долгих часов в дороге и сотен успешных материалов, которые получались в итоге.

В «Комсомолке» каждый день не был похож на другой

Константин НАГОВИЦЫН, фотокорреспондент «Комсомольской правды» в Кемерове в 2007- 2013 годах

Николай Валуев выглядит весьма внушительно. Константин не отстает

До 2007 года я работал телеоператором новостей. Пришло время сменить профессию и вспомнил про давнее хобби - фотографию. Узнав что в редакцию «Комсомольской правды» в Кемерове КП требуется фотограф, решил попробовать.

С первых дней удивительно легко влился в коллектив , ребята дружные, творческие, интересные, приятно было вместе работать. Очень нравилась разноплановость материалов: это и крупнейшие ЧС и душераздирающие семейные истории… Можно было за день побывать свидетелем нескольких жизней! И ни одного похожего дня! И по сей день я работаю фотографом во многом благодаря тому опыту который получил в «Комсомолке». Много было курьезных, смешных даже опасных случаев на съемках... О них можно долго рассказывать.

Вспоминается поездка по Горной Шории с Николаем Валуевым. Мы три часа ехали по тайге в кузове "Урала" и разговаривали о фотографии Валуев произвел впечатление увлеченного человека.

Хочу пожелать «Комсомолке» долголетия, интересных материалов и благодарных читателей! Фотография в «Комсомолке» была всегда на высшем уровне, так держать!!! А коллег из КП - с праздником! Да прибудет с вами светосила!

P.S Светосила - технический термин говорящий о качестве объектива.. Фотографы поймут))

Бывает обидно, что сейчас не могу рассказать новость всей стране

Илья ВЛАСОВ, корреспондент, веб-редактор «Комсомольской правды» в Кемерове с 2012 по 2015 год

Илья Власов: "Бывает обидно, что сейчас не могу рассказать новость всей стране". Фото: Личный архив

Журналист «Комсомолки» бывшим не бывает. Несмотря на то, что я ушел из редакции уже пять лет назад, привычки остались теми же. И я по-прежнему зачем-то каждый день слежу за всеми новостями региона: где открыли детсад, какое произошло ДТП, чем отличился очередной кузбассовец. А когда узнаю какой-нибудь эксклюзив, становится обидно, что больше не могу за пару минут рассказать о нем всей стране на kp.ru.

Работа в «КП» стала для меня отличным способом удовлетворить свое любопытство за счет редакции. Мало кто может похвастаться тем, что общался со знаменитостями, гулял на летном поле аэропорта, бывал в воинской части, в колонии особого режима. А историю, как я за один день дважды побывал в рабочем кабинете губернатора на его встречах с гостями, до сих пор всем рассказываю.

Наложила «Комсомолка» и необычный отпечаток на мою биографию. Когда требуется фото для публикации, моделью часто выступаешь сам. А снимок потом попадает в фотобанк для дальнейшего использования. В результате моим изображением как-то проиллюстрировали новость про дворника, распространявшего фильмы для взрослых. Знакомые через пару лет наткнулись на эту публикацию и были очень удивлены. Пришлось оправдаться. Вроде поверили...

Поздравляю «Комсомолку» с юбилеем! Желаю, несмотря на солидный возраст, оставаться такой же актуальной!

Случайных людей в «Комсомолке» не бывает!

Татьяна ПАПСУЕВА, сотрудник «Комсомольской правды» в 2010 – 2014 годах

Татьяна Папсуева: "Работа в КП для меня- это колоссальный опыт на всю жизнь, мой первый, такого масштаба, коллектив, возможность найти в себе талант и способность сделать невозможное". Фото: Личный архив

Ровно 10 лет назад, в 2010 году я пришла в «Комсомолку», случайно…Случайно ли?!

Моя карьера в КП началась с работы в рекламном отделе, на должности, о которой раньше я только имела представление. Прекрасно помню этот страх . Как? Как эти манеджеры, окружающие меня со всех сторон в кабинете, могут делать такой нереальный план? Как они могут запомнить всех клиентов, сроки согласования материалов, верстку, кучу закрывающих документов, всем написать, позвонить? Казалось это просто невозможно.

Но, спустя немного времени, я поняла, что «попала в руки» надежных наставников, которые в любой момент придут на помощь. Здоровая рабочая атмосфера и профессиональный коллектив – результат успеха. И у меня получилось то, о чем в первый месяц работы казалось недостижимым.

Думаю, мой результат работы в отделе рекламы повлиял и на то, что через несколько месяцев я стала руководить пресс-центром КП. Опять страх, а вдруг не получится? Пресс-конференции, встречи с важными спикерами, взаимодействие с другими СМИ, концертными директорами….Долго можно перечислять все, что мы делали! Все это, однозначно, вызывает положительные эмоции и воспоминания.

И еще был коллектив… Коллектив с большой буквы - тот костяк, на котором держался имидж, продажи, тиражи и статус федерального печатного издания.

Работа в КП для меня- это колоссальный опыт на всю жизнь, мой первый, такого масштаба, коллектив, возможность найти в себе талант и способность сделать невозможное. Бесспорно, этот опыт до сих пор мне помогает в моей работе на телевидении. Именно в «Комсомолке» я встретила надежных товарищей, с которыми мы до сих пор общаемся и дружим. Это самое ценное для меня в любой работе.

Случайных людей в КП не бывает, как и КП в жизни этих людей. И теперь я уверенна на все 100 процентов, что в далеком 2010 году все случившееся со мной было не случайно.

Спасибо, родная Комсомолка, за все, от чистого сердца! Я поздравляю всех коллег с юбилеем родной газеты! Хочу пожелать удачи и стабильности в такое непростое время для многих, а тем более для СМИ.

Здоровья вам, друзья, позитива и веры в лучшее! Передаю огромный привет всем, кто помнит меня, и еще раз благодарю каждого за то, что вы у меня есть. Не были, а ЕСТЬ!!!

С Юбилеем, «Комсомольская правда»!

«Комсомолка» - это огромная и дружная семья

Кирилл ЧАЩИН, корреспондент, веб-редактор «Комсомольской правды» в Кемерове с 2015 по 2019 год

Кирилл Чащин: "Редакция «Комсомолки» всегда собирала вокруг себя разнообразных творческих людей, которые чувствовали себя одной семьей". Фото: Личный архив

В «Комсомолку» я попал пять лет назад – в мае 2015-го. Как раз накануне юбилея газеты. Тогда мы участвовали во флешмобе, который объединил редакции всей страны. И я увидел, какая это огромная и дружная семья!

Первым опубликованным в «КП» материалом стала история про биологов КемГУ, которые создали Службу спасения сов и выхаживли раненых птиц. Тему предложил я, редактор ее одобрила: «Вот эта да! Нужно будет заявить в Москву!». Это означало, что тема может подойти и для федерального номера. И действительно, вскоре кемеровский совенок Телеграф красовался на страницах «Комсомолки» от Калининграда до Владивостока.

В редакции кемеровской «Комсомолки» я проработал без малого четыре года. Хоть порой приходилось очень много работать, работа нравилась. Было интересно узнавать что-то новое, встречать разных людей, помогать тем, кто обращался за помощью. А главное – можно было заниматься творчеством – никто меня ни в чем не ограничивал, по большому счету.

Редакция «Комсомолки» всегда собирала вокруг себя разнообразных творческих людей, которые чувствовали себя одной семьей. Любили вместе и работать, и отдыхать. Однажды мы поехали соревноваться в рыбной ловле с коллегами-телевизионщиками. Тогда я почти ничего не поймал, но зато научился закидывать спиннинг и готовить оригинальное блюдо – рыбную окрошку.

Желаю любимой газете всегда оставаться на плаву – увеличивать тираж и посетителей на сайте, сохранять боевой комсомольский дух и веру в себя. С праздником, коллеги!

Искренне люблю всех героев моих публикаций

Лия ГАРАЕВА, корреспондент «Комсомольской правды» в Кемерове в 2018-2019 годах

Для Лии "Комсомольская правда" стала первой работойФото: Кирилл ЧАЩИН

«Комсомольская правда» стала моей первой работой. И это круто, потому что попала я в отличный коллектив.

Меня греют воспоминания о спасенной нами собачке, с которой жестоко обращались хозяева. Ее совсем не кормили и она была похожа на ходячий скелет. Мы развернули целую спасательную операцию. Собаку удалось у хозяев забрать, определить в приют и спустя время изможденный пес превратился настоящего красавца. Тогда я поняла, что у слова действительно есть власть.

Я искренне люблю всех героев моих публикаций, всех тех, с кем мне довелось пообщаться. Всегда была честной со своими читателями и старалась помочь тем, кто в этом нуждался. За тот год, что я проработала в моей копилке воспоминаний навсегда сохранились мороженое, цыгане, Олимпийские Игры, немагия, сумасшедшие клоуны, бездомные животные, толстушка, вишня, пентхаус, криптовалюта, Матильда, федералка, ордены и медали, радио, звонари, подарки на дни рождения, рождественский носок, «Томская писаница», практикантки, Сирия, прессухи, выборы, Шерегеш, звонки в полицию, МЧС, Следком, прокуратура, суды, ГИБДД и ГУ ФСИН.

Спасибо «Комсомолке», что была в моей жизни! Я ценю это. Желаю всему коллективу счастья!

«Мы старались помочь всем, кто к нам обращался»

Екатерина БОРМОТОВА, корреспондент «Комсомольской правды» в Кемерове в 2018 - 2019 годах

Екатерина Бормотова: "Верю, что наша команда сделала много хорошего. Мы старались помочь всем, кто к нам обращался". Фото: Личный архив

Я проработала в «Комсомолке» полтора года. Это было очень продуктивное и динамичное время в моей жизни.

Работали с колес, много, взахлеб.

Новости на сайт, заметки, записи для радио, прямые эфиры. А еще тонкости верстки газет, монтаж видео, работа с практикантами, от которых я до сих пор получаю благодарности.

Верю, что наша команда сделала много хорошего. Мы старались помочь всем, кто к нам обращался. Поднимали тему долгостроев и дольщиков, заброшенных зданий, новых строек, которые задумывались вразрез с желанием горожан.

Мне, кстати, до сих пор звонит один дедушка - герой публикации про заброшенное здание. Когда мы с ним познакомились, он удивился, что я - журналистка. Как-то он по-другому людей этой профессии представлял, видимо. Прошло уже почти два года с момента публикации, а он нет-нет да и позвонит, чтобы справиться о моем здоровье, о дочке. Прикипел сердцем как будто.

Артур Хлопотин, Лия Гараева, Анна Цветкова, Галина Калугина, Кирилл Чащин, Галина Шелгачева, Ирина Автушко, Виталий Денисов, Инга Коробова и, конечно же, Лариса Маруцак! Вы - суперские! С праздником!

«Комсомолка» раскрыла двери в увлекательный мир журналистики

Андрей ЕРМОЛЮК, корреспондент «Комсомольской правды» в Кемерове в 2011-2015 годах

Андрей до сих пор помнит свои первые репортажи. Фото: Личный архив

Работа в «КП» открыла передо мной двери в увлекательный мир журналистики, в котором каждый новый день не похож на предыдущий и преподносит новые события и героев.

Больше всего запомнилась первая публикация - что-то вроде расследования того, оттуда у пенсионера на балконе появился памятник солдату в полный рост. Мужчины дома не оказалось, но не возвращаться же в редакцию с пустыми руками. Выручили разговорчивые соседи, которые всегда что-то знают.

А из забавных случаев в памяти всплывает подготовка первых репортажей. Боялся что мои вопросы покажутся глупыми и стеснялся их задавать, поэтому это делал наш фотограф Костя Наговицын.

В честь 95-летия желаю «КП» еще как минимум столько же лет держать читателей в курсе последних событий и радовать их интересными материалами.