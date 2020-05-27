2020-05-25T09:23:20+03:00
Бизнес-новости Кемерова

РСХБ в Кузбассе выдал кредитов по программе льготной сельской ипотеки на сумму более 140 миллионов рублей

Востребованность льготной сельской ипотеки растет
Яков КРЫМСКИЙ
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В России растет востребованность льготной сельской ипотеки в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Количество поданных заявок на данный кредит в Россельхозбанке перешло отметку 64 тысячи на общую сумму более 140 миллиардов рублей.

Порядка 25% заявок уже предварительно одобрены Банком, большая часть клиентов занимается подбором объекта недвижимости.

При этом после такого выбора объекта финальное одобрение получили уже около 7,3 тысячи россиян, чьи заявки совокупно превышают 15 миллиардов рублей. К настоящему моменту Россельхозбанк выдал кредитных средств по направлению сельской ипотеки более чем 5,2 тысячи заемщиков на общую сумму более 10,4 миллиарда рублей.

Выдачи произведены в 82 регионах. Наибольшим спросом сельская ипотека пользуется в Ленинградской области, Новосибирской области, Республике Башкортостан, Удмуртской Республике и Республике Татарстан.

Россельхозбанк в Кузбассе уже выдал 66 займов на общую сумму 140 миллионов рублей по программе льготной сельской ипотеке, порядка 335 заявок на сумму около 651 миллионов рублей на стадии рассмотрения либо с принятыми решениями.

Заявку на получение льготной сельской ипотеки в РСХБ может подать любой гражданин страны в возрасте от 21 до 75 лет. Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита находится в диапазоне от 100 тысяч до 3 миллионов рублей (для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа – 5 миллионов рублей), при этом первоначальный взнос начинается от 10%.

Вторым инструментом в рамках КРСТ является льготный потребительский кредит для жителей сельских территорий. Он позволяет россиянам в возрасте от 23 до 65 лет получать денежные средства в сумме от 30 тысяч рублей до 250 тысяч рублей (жителям Дальневосточного федерального округа и Ленинградской области – до 300 тысяч рублей) на срок от 6 месяцев до 5 лет. Льготная процентная ставка 3% годовых действует при оформлении личного страхования.

«Темпы подачи заявок на сельскую ипотеку во время режима самоизоляции остаются на высоком уровне, что подтверждает ее востребованность и выгодные условия. Программа работает, выдачи осуществлены в подавляющем большинстве регионов. В настоящее время клиенты все чаще получают консультации о сельской ипотеке и других наших продуктах через Контакт-центр, и это оптимальный вариант в сложившихся условиях», – прокомментировала Руководитель Блока розничного бизнеса РСХБ Светлана Вишнякова.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Партнерский материал.

Генеральная лицензия Банка России №3349.

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