+33, заморозки и град: какой будет погода в Кузбассе в последнюю неделю мая

Последняя неделя мая будет полна сюрпризов: температура воздуха будет подниматься до +33 и опускаться до -2, ожидаются сильный ветер, град и дожди.

Заканчивается последний весенний месяц, который оказался больше похожим на летний. Лишь в несколько дней за этот месяц температура воздуха была приближена к норме или была чуть ниже, а в основном превышала ее на несколько – иногда больше, чем на девять! – градусов. Последняя неделя преподнесет также несколько сюрпризов.

В ночь на вторник, 26 мая, в Кузбассе столбики термометров опустятся до +12…+17, а местами и до +4…+9 градусов. Пройдут кратковременные дожди и грозы. Юго-западный ветер может усиливаться до 13 метров в секунду. Днем ветер станет еще сильнее – до 25 метров в секунду. Также пройдут дожди, а местами – грозы и град. Температура воздуха поднимется до +28…+33 градусов, но кое-где будет немного прохладнее – лишь +22.

После жаркого дня в ночь на среду, 27 мая, в Кузбасс придут заморозки: местами ожидается до -2 градусов. Впрочем, на большей территории Кузбасса прогнозируют +3…+8, а местами и до +13. Восточный ветер с переходом на юго-восточный может усиливаться 25 метров в секунду, а днем его порывы могут достигать 17 метров в секунду. день будет не таким жарким, как предыдущий: воздух прогреется лишь до +13…+18. Преимущественно без осадков, однако ночью местами по северу могут пройти дожди и грозы.

В ночь на четверг, 28 мая, столбики термометров опустятся еще ниже – до +1…+6, по-прежнему велика вероятность заморозков – до -2. Местами пройдут дожди, а юго-восточный ветер стихнет до 5-10 метров в секунду, и лишь в некоторых районах он может достигать 17 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +13…+18, по северу будет прохладнее – лишь +7…+12. Местами пройдут небольшие дожди.

Последний день мая вновь принесет тепло. Если в ночь на пятницу, 29 мая, столбики термометров будут держаться у отметок +1…+6 градусов, то днем воздух прогреется до +17…+22, а скорость ветра не превысит 12 метров в секунду. К слову, в этот день будет преимущественно без осадков.