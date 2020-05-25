2020-05-25T18:05:38+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Россельхозбанк расширил тарифную линейку РКО для бизнеса

Россельхозбанк ввел в действие сразу три новых тарифных плана для расчетно-кассового обслуживания малого и среднего бизнеса
Яков КРЫМСКИЙ
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Россельхозбанк ввел в действие сразу три новых тарифных плана для расчетно-кассового обслуживания малого и среднего бизнеса. В рамках тарифных планов Банк предлагает выгодные условия на комплекс услуг по расчетному и дистанционному банковскому обслуживанию (ДБО), а также скидки на обслуживание бизнеса у партнеров РСХБ для держателей корпоративной карты.

Новые тарифные планы, «Расчетный эконом», «Расчетный стандарт» и «Расчетно-кассовый оптима», дополнили линейку, состоящую из двух базовых тарифов. Они позволяют использовать расширенный набор услуг и оптимально подходят для более крупных компаний. Клиенты могут совершать увеличенное количество бесплатных внешних переводов через ДБО, а также на более выгодных условиях переводить денежные средства физическим лицам и снимать наличные. Кроме того, тариф «Расчетно-кассовый оптима» дает возможность оформить чековую книжку.

«Россельхозбанк предлагает действующим и потенциальным клиентам современные финансовые решения, которые помогают им развивать бизнес, упрощать расчеты и экономить время. Мы расширили линейку тремя новыми тарифными планами, чтобы компании из сектора МСП могли оперативнее и с большим комфортом управлять своими финансовыми расчетами», — прокомментировал заместитель Председателя Правления РСХБ Максим Любомудров.

Перечень услуг по РКО для управления бизнесом очень широк: открытие и ведение всех типов рублевых и валютных счетов, осуществление кассовых операций, предоставление режима «овердрафт» по счетам клиентов, проведение безналичных расчетов, в том числе, платежи в рублях и в валюте в адрес получателей — физических и юридических лиц.

Также с 1 июня тарифный план «Базовый лайт», открытие и ведение счета на котором для клиентов бесплатны, станет еще выгоднее: Банк снизит комиссию за снятие наличных денежных средств.

На всех пяти тарифах для РКО Россельхозбанк предлагает юридическим лицам бесплатный зарплатный проект, бесплатные выпуск и обслуживание бизнес-карты, а также бескомиссионные платежи в бюджет и внутрибанковские переводы. Дистанционное управление расчетным счетом осуществляется с помощью электронной системы ДБО «Мобильный банк» и «Интернет-клиент».

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Партнерский материал.

Генеральная лицензия Банка России №3349.

ИСТОЧНИК KP.RU

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