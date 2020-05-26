2020-05-26T16:11:01+03:00
Общество

24 июня – Новая дата Парада Победы в Кемерове 2020: официальная программа мероприятий, участники

Парад Победы в Кемерове в 2020 году перенесен на 24 июня из-за ситуации с коронавирусом
Владимир Николаев
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Парад Победы в Кемерове в 2020 году перенесли из-за пандемии коронавирусаПарад Победы в Кемерове в 2020 году перенесли из-за пандемии коронавирусаФото: Константин НАГОВИЦЫН
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Парад Победы в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войны пройдет 24 июня. Такое решение объявил 26 мая Президент России Владимир Путин во время совещания с министром обороны Сергеем Шойгу.

- Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в столице России Москве и других городах, - сказал глава государства, - Мы сделаем это 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин.

Свое решение президент объяснил тем, что после прохождения пика заболеваемости коронавирусом, ситуация в большинстве регионов страны и в Вооруженных силах в последнее время остается стабильной. Владимир Путин также пояснил, что в войсках все последнее время продолжалась боевая учеба, а личный состав и призывники этого года благодаря заранее принятым профилактическим мерам были максимально защищены от распространения инфекции.

Министру обороны президент приказал обеспечить самые строгие требования безопасности при подготовке и проведении парада.

- Риски для всех его участников должны быть сведены к минимуму, а лучше - исключены, - подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, на оперативном совещании с членами Совета безопасности, которое прошло 16 апреля, президент России Владимир Путин сделал важное заявление - парад Победы, посвященный 75-летию знаменательной даты, перенесен.

- До Дня Победы меньше месяца, и сейчас перед нами непростой выбор, - сказал тогда Владимир Путин. - И дата 9 мая для нас святая, и жизнь каждого человека бесценна. Риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки. И это не дает мне права начинать подготовку к параду и другим мероприятиям. Отдаю распоряжение изменить график и перенести подготовку к параду на Красной площади, отложить все массовые мероприятия в честь 75-летия Победы.

В Кузбассе торжественные шествия 9 мая также были отменены. Празднование Дня Победы прошло в непривычном формате: во дворах домов прошли мини - парады.

Официальная программа Парада, который состоится 24 июня, будет опубликована в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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