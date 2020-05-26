Два человека погибли под рухнувшей стеной зернохранилища в Кузбассе

В Кузбассе во время сильного ветра произошло ЧП. Здесь у здания зернохранилища рухнула стена. Погибли два человека.

Чрезвычайное происшествие случилось около 20.30 минут – именно в это время в МЧС поступило сообщение об обрушении стены здания зернохранилища в Мариинском районе. Два человека, оказавшиеся в это время рядом, погибли. Еще один человек получил травмы различной степени тяжести и сейчас находится в больнице.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам.

- Сейчас на месте ЧП работают следователи, устанавливаются причины и обстоятельства гибели людей. Будут рассматриваться все версии обрушения, в том числе и погодные условия, - отметила Надежда Ананьева, старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ.