2020-05-26T19:02:24+03:00
Происшествия

Два человека погибли под рухнувшей стеной зернохранилища в Кузбассе

Еще один человек с травмами находится в больнице
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Два человека погибли под рухнувшей стеной зернохранилища в КузбассеДва человека погибли под рухнувшей стеной зернохранилища в КузбассеФото: Асхат БАРДЫНОВ
Изменить размер текста:

В Кузбассе во время сильного ветра произошло ЧП. Здесь у здания зернохранилища рухнула стена. Погибли два человека.

Чрезвычайное происшествие случилось около 20.30 минут – именно в это время в МЧС поступило сообщение об обрушении стены здания зернохранилища в Мариинском районе. Два человека, оказавшиеся в это время рядом, погибли. Еще один человек получил травмы различной степени тяжести и сейчас находится в больнице.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам.

- Сейчас на месте ЧП работают следователи, устанавливаются причины и обстоятельства гибели людей. Будут рассматриваться все версии обрушения, в том числе и погодные условия, - отметила Надежда Ананьева, старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Более 1000 домов капитально отремонтируют в Кузбассе в 2020 году
Косметолога с COVID-19, которая вела прием на дому в Междуреченске, проверяют надзорные органы
Уходящего от погони кузбассовца остановило дерево
Стационары Кузбасса постепенно возобновляют плановую госпитализацию
Следком возбудил дело: в Кузбассе предприятие задолжало рабочим 13 миллионов рублей
Кузбассовец украл гуся и не смог остановиться
В Кузбассе сделали интерактивную карту коронавируса
В Кемерове мужчина с топором напал на полицейского
В Кузбассе вырос прожиточный минимум
Сбербанк признан самым эффективным банком мира по созданию акционерной стоимости
Сибирские киберспортсмены сразятся за «Кубок Ростелекома»
Кузбассовец принял смерть от рук приятеля за бутылку спиртного
О шквалистом ветре и граде предупреждает МЧС Кузбасса
За смерть рабочего на глиняном карьере в Кузбассе виновники заплатят 300 тысяч рублей
Кузбасские бизнесмены получат отсрочку по арендной плате
В Кемерове за сутки выявлено 62 нарушения масочного режима
Поиски пропавшего 17-летнего кузбассовца прекращены
Первые случаи коронавируса зафиксировали в Яшкинском муниципальном округе
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на утро 26 мая: 444 человека
Пожилой мужчина с потерей памяти пропал в Кузбассе
Грузовик с 20 тоннами растительного масла загорелся на кузбасской трассе