2020-05-28T13:03:46+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Коллектив СУЭК помог застраховать работников скорой помощи Кузбасса

Правительство Кемеровской области-Кузбасса совместно с Сибирской угольной энергетической компанией обеспечивает дополнительной страховкой медицинских работников и водителей автомобилей скорой помощи
Яков КРЫМСКИЙ
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В Кузбассе в развитие решений федеральных властей по обязательному государственному страхованию работников медицинских организаций при исполнении ими трудовых обязанностей в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) реализован новый проект, призванный защитить тех, кто сегодня остается на переднем крае борьбы с пандемией. Региональное страхование дополняет собой программы государственной поддержки медиков и предусматривает риски летального исхода от вновь выявленных заболеваний, в том числе COVID-19 для врачей, среднего медперсонала и водителей скорой помощи. При возникновении такого страхового случая единовременные выплаты родным и близким врачей и среднего медперсонала скорой помощи составят один миллион рублей, водителей – 500 тысяч рублей.

Согласно достигнутым договоренностям, СУЭК, в том числе за счет добровольных пожертвований сотрудников Компании, финансирует дополнительное страхование персонала учреждений скорой медицинской помощи, распложенных в территориях присутствия предприятий СУЭК и СГК. Правительство Кемеровской области-Кузбасса обеспечит страхование на всех остальных территориях региона. В общей сложности количество застрахованных составит 2 732 человека.

«Наши медицинские работники сегодня находятся на передовой линии борьбы с коронавирусной инфекцией. Правительство Кузбасса обратилось к компаниям и предпринимателям региона с призывом поддержать систему здравоохранения. Компания СУЭК откликнулась и собрала средства на дополнительное медицинское страхование для сотрудников и водителей Скорой помощи. Это свидетельство неравнодушия и настоящего кузбасского патриотизма», - отмечает губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

СУЭК Андрея Мельниченко регулярно поддерживает кузбасские лечебные учреждения и организации в период пандемии. Угольщики уже направили медикам большое число защитных масок и респираторов, перчаток, защитных костюмов-комбинезонов, значительные объемы физрастворов и дезинфицирующих средств, комплектующих для аппаратов ИВЛ.

«В этот сложный для всех период СУЭК стремится оказать всю возможную помощь больницам и поликлиникам в тех регионах, где расположены наши предприятия и живут наши сотрудники, – говорит исполняющий обязанности генерального директора АО «СУЭК-Кузбасс» Анатолий Мешков. – СУЭК помогает не только как Компания, поддержку медикам своим личным участием оказывают и наши работники. Многие перечислили часть своей зарплаты на поддержку медперсонала. Эта благотворительная акция объединила специалистов всех уровней: руководителей Компании от Москвы и до Дальнего Востока, горнорабочих, проходчиков, ГРОЗов, электрослесарей, горномонтажников, инженерно-технических работников, горных мастеров. В Кузбассе средства поступили от каждого пятого сотрудника».

ИСТОЧНИК KP.RU

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