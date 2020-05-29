Губернатор Кузбасса высоко оценил технологичность предприятий СУЭК

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев побывал в Ленинске-Кузнецком на предприятиях, входящих в состав АО «СУЭК-Кузбасс». Целью визита стало знакомство с уровнем развития технологий и выполнением социальных программ одной из ведущих угледобывающих Компаний не только региона, но и всей страны.

Сергей Цивилев познакомился с уникальным Единым диспетчерско-аналитическим центром (ЕДАЦ), осуществляющим действенный контроль производственной деятельности всех шахт и разрезов Компании. Данные, поступающие с более чем 20 тысяч различных датчиков, позволяют оперативно решать вопросы, связанные с эффективной и безопасной работой оборудования, предупреждать возникновение внештатных ситуаций.

Губернатор побывал в корпоративном Музее шахтерской славы Кольчугинского рудника - одного из старейших угольных рудников страны. Сергей Цивилев познакомился с новой экспозицией музея, посвященной боевому пути 376-й Кузбасско-Псковской стрелковой дивизии. Ее еще по праву называют «шахтерской», потому что люди именно этой профессии составили основу при формировании дивизии осенью 1941 года. В музее собраны многочисленные фотографии, документы, оружие, артефакты с мест боев и другие реликвии, воссоздающие атмосферу того сурового времени. Сотрудники музея показали главе региона трехмерный документальный фильм о событиях Великой Отечественной войны, созданный специально для экспозиции. Состоялось возложение цветов к построенному к юбилею Великой Победы компанией «СУЭК-Кузбасс» мемориалу «Победители».

О том, как готовят современных шахтеров, Сергею Цивилеву рассказали в Центре подготовки и развития персонала (ЦПиРП). Только в прошлом году в этом самом современном корпоративном центре прошли обучение по различным программам более 15 тысяч сотрудников компании «СУЭК-Кузбасс».

На шахте имени А.Д. Рубана губернатор побывал в действующем очистном забое. Здесь он пообщался с горняками бригады Игоря Малахова, установившей по итогам 2019 года новый российский рекорд добычи. На-гора с использованием оборудования мирового уровня производительности коллективом-рекордсменом было выдано более 6,3 миллиона тонн угля.

«Угольная отрасль – одна из основ экономики Кузбасса, от ее работы зависят доходы и уровень жизни полутора миллионов жителей области. Вопреки сложной ситуации на мировом рынке энергоносителей, отрасль активно модернизируется и АО «СУЭК-Кузбасс» находится на переднем крае этого процесса, успешно инвестирует в развитие. Только в этом году Компания приобрела и запустила в эксплуатацию первый в России проходческий комбайн нового поколения, своими силами сконструировала и построила два первых в России поворотных отвалообразователя, на двух шахтах начали работать новые очистные комплексы, освоено использование БПЛА российского производства для аэрофотосъемки разрезов. Эти нововведения облегчают труд шахтеров и повышают его производительность», - сказал Сергей Цивилев.

В компании «СУЭК-Кузбасс» продолжает реализовываться масштабная инвестиционная программа. За период с 2015 по 2019 год на развитие предприятий направлено 108 миллиардов рублей. Приоритеты инвестиций: повышение уровня безопасности работ; приобретение модернизация механизированных комплексов; приобретение техники для открытых горных работ, увеличение производительности конвейерных линий; расширение и реконструкция обогатительных мощностей.