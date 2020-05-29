Виртуальный культпоход: Где побывать в Новокузнецке не выходя из дома

Давайте отправимся на виртуальные экскурсии. Будем знакомиться с экспонатами музея, побываем - виртуально - на улице Ленина, что в Кузнецке, заглянем в планетарий и проверим свои знания о космосе.

А потом, по дороге в магазин, свернем на улицу Кирова и полюбуемся удивительными работами, сделанными юными и зрелыми художниками по произведениям Федора Достоевского. Кстати, музей и картины настоящие, так что надевайте маски и перчатки!

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Идем на выставку - самую настоящую! ФОТО: Анна ЗАХАРОВА

Идем на выставку - самую настоящую!

Правда, в музей заходить не будем.

Сейчас в Кузбассе вводятся некоторые послабления режима повышенной готовности. Предлагаем вам побывать на первой экскурсии после вынужденной изоляции. Просто постройте свой маршрут так, чтобы оказаться неподалеку от Новокузнецкого художественного музея. Ведь именно там, в окнах, выставлены прекрасные конкурсные работы.

«Провинция Достоевского» - так называется новая выставка Новокузнецкого художественного музея, которая разместилась в окнах, а не в уютных прохладных залах. Все 83 работы - участницы областного художественного конкурса «Образ провинции в биографии и творчестве Достоевского». Среди них есть произведения, выполненные не только взрослыми, но и детьми. Напомним, что для участия в конкурсе приглашались любители рисования от 12 лет.

Кстати, самые лучшие работы будут отмечены дипломами, а зрители получат эстетическое удовольствие, рассматривая знакомые образы из произведений Достоевского.

Новокузнецкий художественный музей

ул. Кирова, 62, т.: (384-3) 77-84-45

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Самоцветная горка. фото: Кадр видео Новокузнецкого художественного музея

Самоцветная горка

Рассматриваем удивительные камни и узнаем их название.

Что же это за горка такая чудесная - из камней разноцветных - белоснежных, розовых, серых, золотистых, лазурных, перламутровых? Кто ее создал и для чего? А самое главное - что за камни такие стали основой композиции? Приоткроем вам секрет: самоцветная горка - это композиция, которая символизирует богатства недр не только Кузбасса, но и всего мира. Чароит и лазурит, малахит и обсидиан, гранит и оникс, янтарь и фуксит - это лишь небольшая часть самоцветов, собранных в единую композицию.

Стоит посмотреть поближе на эту самоцветную горку, и вы увидите чарующую игру света, отражающегося на гранях камней, один к одному подобранные камни, плавные или контрастные переходы цвета, нежные и спокойные или яркие и звонкие. И обо всем этом - в рубрике «Вот так предмет!» Новокузнецкого краеведческого музея.

Вот такая она, самоцветная горка. Вот такие они, богатства недр кузбасских!

Рассматриваем удивительные камни и узнаем их название здесь>>

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Всякое бывает…. ФОТО: Сергей Косолапов

Всякое бывает…

А какое оно, это «всякое»?

Девять историй о самой обычной жизни, о повседневности, что окружает нас. Девять коротких историй-зарисовок о людях, их мечтах, радостях и горестях. Девять историй - точнее - рассказов Василия Шукшина, которые легли в основу спектакля.

Рассказы Шукшина любимы и понятны и городскому жителю, и деревенскому, и академику, и тому, кто больше тяготеет к работе руками. Даже сейчас, когда наш мир так сильно изменился, особенно в сравнении со временами Василия Шукшина, и читателя, и зрителя привлекает душевная чистота и простота героев его произведений.

Вот и в спектакле «Всякое бывает» перед нами разворачиваются девять бесхитростных историй простых людей, живущих не напоказ, а чисто, искренне - так, как душа велит. И жизни у них разные: то нескладные и горькие, то смешные и непутевые. Но, самое главное, они настоящие, непридуманные.

Спектакль выстроен как сложное переплетение судеб, характеров, ситуаций, из глубины которых доносится извечный шукшинский вопрос: что с нами со всеми происходит? Попробуем ответить на него. Обратите внимание: показ спектакля назначен на 31 мая.

Смотрим спектакль здесь>>

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Что вы знаете о космосе?Фото: Екатерина РОМАНОВА

Что вы знаете о космосе?

Проверяем себя и узнаем удивительные факты.

Мы с вами уже не раз поднимали глаза вверх и вглядывались в бездонное звездное небо, отыскивали в нем знакомые созвездия, узнавали, из чего состоит Солнце, какие бывают спутники и откуда они вообще берутся. А сегодня предлагаем проверить, что вы знаете о космонавтике. Вот, например, все знают про песню «И снится нам не рокот космодрома…», а известно ли вам, какой фильм смотрят все космонавты перед пуском с Байконура? Возможно, вы точно знаете, какой пункт заставила супруга включить в брачный контракт своего мужа-космонавта? А в фантастическом немецком фильме 1929 года был небольшой эпизод, который впоследствии воплотился в жизнь. Или вот еще такой факт: на МКС зачем-то висит судовой колокол. Вопрос: зачем и когда в него бьют? И еще почему-то старты экипажей никогда не производят в один из дней недели. Знаете, какой? А однажды при переносе инструкций в код для перфокарт в одном уравнении пропустили одну-единственную черточку над буквой. И знаете, чем это обернулось? Катастрофой! А вот какой - вам предстоит узнать из теста, который составили сотрудники Новокузнецкого планетария имени Альберта Федорова. Кстати, там есть и другие тесты - и их тоже можно пройти! И не забудьте потом сходить в сам планетарий. Когда это будет можно, конечно же.

Проверяем себя и узнаем удивительные факты здесь>>

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Прогулки по городу. Фото: Скриншот виртуальной прогулки

Прогулки по городу

Отправляемся на прогулку по улице Ленина.

Наверное, в каждом городе постсоветского пространства есть улица или проспект Ленина. В большинстве своем это центральная улица. Есть такая и в Новокузнецке. Правда, располагается она не в Центральном, а в Кузнецком районе - том самом Старокузнецке, где раньше кипела жизнь уездного городка.

Здесь, на Ленина, находятся все ключевые объекты культурной жизни горожан прошлых времен и современности. ДК алюминщиков с одноименным садом, площадь с памятником Ленину, здание кинотеатра, скверы, дом с часами, здание ликеро-водочного завода, построенное еще в XIX веке. И, конечно же, Советская площадь, которая когда-то называлась Базарной и была центром притяжения всего города. Каким был Кузнецк и каким он стал? Давайте побываем на экскурсии и получим ответы на эти вопросы.

Отправляемся на прогулку по улице Ленина здесь>>