Как легендарный танк Т-34 снимали с постамента в Новокузнецке

Впервые за 47 лет в Новокузнецке сняли с постамента танк Т-34. В течение всего этого времени он находился на площади Побед, а теперь танк готовят к параду в честь 75-летия Победы.

Специалисты готовятся к демонтажу танка. ФОТО: Денис Рассохин

Утром в воскресенье на площади Побед, что в Новокузнецке, было многолюдно. А все потому, что именно здесь впервые за 47 лет танк Т-34, одетый в броню из кузнецкого металла, покинул свой пьедестал.

Прикоснуться руками к истории... ФОТО: Денис Рассохин

Для того, чтобы снять танк весом 32,5 тонны, специалисты разработали план работа, схемы страховки, грузозахватные приспособления.

Впервые за 47 лет гусеницы танка оторвались от постамента. ФОТО: Денис Рассохин

Для демонтажа использовали 110-тонный кран и автовышку. Причем специалисты с максимальной осторожностью проводили все работы, чтобы не повредить легендарный танк.

Танк погрузили на платформу трала. ФОТО: Денис Рассохин

- Это самая сложная работа, которую только можно придумать: снять историю, прикоснуться к ней руками – это очень серьезно, - сказал Адексей Головатенко, технический директор «Евраз ЗСМК».

Следы времени на корпусе танка.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Танк и внешне, и внутренне сохранился хорошо. Конечно, следы времени присутствуют: та же обшивка сидений пострадала за много лет. В целом же, танк сможет пройти по улицам Новокузнецка во время парада с полным боевым экипажем.

Заниматься ремонтом танка будут специалисты, которые ранее уже работали с ретро-тахникой.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Заниматься танком будет инициативная группа, специализирующаяся на ретро-технике.

К слову, вся оснастка танка – в полном порядке, отсутствуют лишь приборы наведения. А гусеницы – без грунтовых зацепов, поэтому вреда асфальту не принесут.

Постамент опустел, но не больше, чем на месяц. ФОТО: Денис Рассохин

После того, как танк пройдет полный техосмотр, пройдут испытания на территории комбината. Специалисты обещают управиться за 20 дней.

Танк отправился на техосмотр, чтобы потом пройти по улицам города своим ходом. ФОТО: Денис Рассохин

24 июня танк Т-34 своим ходом пройдет по улицам Новокузнецка, а потом вернется обратно на постамент.

Танк на постаменте вохле заводоуправления КМК. ФОТО: Денис Рассохин

Справка КП:

Танк Т-34, изготовленный из кузнецкой брони, – памятник трудовому подвигу рабочих Кузнецкого металлургического комбината в годы Великой Отечественной войны. Боевая машина образца 1944 года с номером 114 на борту и с 85-миллиметровой пушкой прошла свой героический путь до Берлина. Во время боев танк потерял два экипажа. После войны Т-34 служил в советских танковых частях в Германии и Чехословакии, а затем до 1972 года был в составе лучшего танкового подразделения Сибирского военного округа. 9 мая 1973 года танк был торжественно установлен на постамент возле заводоуправления КМК в Новокузнецке.

Вместе с Музеем боевой и трудовой Славы кузнецких металлургов он образует мемориальный комплекс на Площади Побед.