Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 4 июня

Ежедневно мы следим за тем, как меняется ситуация с коронавирусом в Кузбассе и рассказываем о том, как меняется число заболевших и выздоровевших в регионе.

На утро 3 июня в Кузбассе медики региона выявили новые случаи заболевания COVID-19. Так, по данным оперативного штаба, на утро 3 июня в Кузбассе зафиксировано 22 новых случая заболевания коронавирусом. В общем с середины марта в регионе выявили 638 заболевших коронавирусом. Сейчас в инфекционных стационарах области находятся 380 человек – все они изолированы и получают необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, за минувшие сутки в 15 кузбассовцем вылечились от опасного заболевания. Все они уже выписаны из больниц. С начала же эпидемии коронавируса прошли лечение и выздоровели 251человек.

Число умерших пациентов, которым ранее диагностировали коронавирус, остается прежним – семь человек.

- На утро 3 июня в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9623 человека, - сообщает оперативный штаб.