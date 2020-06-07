Спасатель погиб при испытании пожарного рукава в Кузбассе

Испытание оборудования обернулось трагедией в кузбасском городе. Вырвавшийся из рук пожарный рукав смертельно травмировал замначальника пожарно-спасательной части.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/783548" frameborder="0"></iframe> Пожарный погиб при испытании рукава в Кузбассе.Видео: vk.com "БОЕВОЙ УЧАСТОК | ПОЖАРНЫЕ | МЧС | СКОРАЯ"

Трагедия произошла еще во вторник, 2 июня. В тот день в пожарно-спасательной части №8 проходили испытания оборудования. Заместитель начальника части также участвовал в испытании, следил за его ходом. На кадрах видео, которые сделала закрепленная на шлеме камера, видно, как на учебном плацу разложены пожарные рукава. По одному из них под давлением поступает вода. Сам же начальник сначала находится в помещении, где установлены датчики давления, а потом он выходит на плац.

Камера запечатлела, как мужчина направился к коллеге, который держало рукав. Когда он был уже близко, рукав вырвался из рук и нанес заместителю начальника смертельный удар.

- Все это время за жизнь спасателя боролись врачи, однако в субботу, 6 июня, он скончался в больницене приходя в сознание, - сообщает паблик в соцсетях.

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- В настоящее время проводится проверка по факту случившегося, - сообщили в пресс-службе ведомства.