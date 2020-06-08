Синоптики прогнозировали на выходные град, и их прогнозы оправдались – по крайней мере, для юга Кузбасса. Здесь у некоторых дачников град повредил посевы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/783651" frameborder="0"></iframe> Град на юге Кузбасса.Видео: Александра Смирнова.

Непогода, пришедшая в Кузбасс, вновь преподнесла сюрпризы. Так, в этот раз град обрушился на юг Кузбасса. Жители Новокузнецка и близлежащих городов делятся снимками и рассказами о последствиях града.

Посевы на 111 километре выстояли под градом. ФОТО: Екатерина Хенку

-У нас в садовом обществе «Березка» - это 111 километр – град был в два захода. В первый раз градины в полтора сантиметра сыпались около минуты, а минут через пять град начался снова, - рассказывает новокузнечанка Екатерина Хенку. – В этот раз он был мельче, но длился около пяти минут. К счастью, на даче ничего не побило.

- А у нас градом примяло и побило все на грядках, - пишет один из пользователей соцсетей. – Но буду надеяться, оклемается все.

Град под Новокузнецком. ФОТО: Людмила Рассохина.

О прошедшем граде говорят жители Новокузнецка и близлежащих территорий. Так, градины сыпались в районе Редакова и Точилина, Карлыка, в Калачеве. Заметили град в Заводском и Кузнецком районах, в Абашево и некоторых других районах. А вот другие районы град обошел стороной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/783652" frameborder="0"></iframe> Град размером с яйцо побил посевы кузбассовцев.Видео: Денис Логинов

- Какой-то мелкий у вас град! – пишет Макар Горбунов. – У нас в Осиновом плесе вот такой был!