2020-06-08T18:41:30+03:00
Общество

Уроженца Кузбасса арестовали по подозрению в отмывании миллиона долларов США

Музыканта и диджея Дениса Казначеева задержали в Берлине
Наталья РАЗИНА
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Уроженца Кузбасса арестовали по подозрению в отмывании миллиона долларов США. Фото: Денис Казначеев/ InstagramУроженца Кузбасса арестовали по подозрению в отмывании миллиона долларов США. Фото: Денис Казначеев/ Instagram
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В понедельник, 8 июня, по средствам массовой информации разошлась новость о том, что в Берлине задержан Денис Казначеев, который родился в Кузбассе, а если точнее – в Таштаголе. Мужчину подозревают в отмывании более миллиона долларов США.

Согласно озвученной версии, Дениса Казначеева обвиняют в кибермошенничестве и отмывании вместе с пособниками посредством теневой сети «Даркнет» крупной суммы денег в период с 2010 по 2020 годы, сообщает ТАСС. Сейчас США требуют, чтобы задержанный был экстрадирован на их территорию.

Сам музыкант свою вину категорически отрицает, настаивая, что в деле американских следователей указаны ID (идентификатор пользователя) и IP (адрес пользователя в интернете), не имеющие к нему никакого отношения.

На данный момент никакой официальной информации на сайтах посольств России в Германии и Америке нет. О ситуации стало известно из аккаунта Дениса Казаначеева на Facebook. В опубликованном еще 7 июня сообщении говориться, что он уже неделю как арестован немецкой полицией. Судя по посту, его опубликовали друзья Казначеева, которые уверены в его непричастности к происходящему.

-Мы верим в невиновность и то, что его личность была украдена и использована для преступной деятельности, - говориться в сообщении.

Там же приводятся и слова самого задержанного: «Поднимите шум! Я невиновен, вытащите меня отсюда! Мне нужна ваша помощь, пожалуйста, помогите мне».

Также неравнодушные к судьбе музыканта люди создали петицию в его поддержку и страницу для сбора пожертвований на судебные издержки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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