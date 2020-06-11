Евгения Искандарова: «На острове я сделала кое-что, на что не решилась бы в обычной жизни»

23 мая на ТНТ стартует новое реалити-шоу «Остров героев», в котором 8 популярных блогеров отправляются на необитаемый остров, чтобы выжить без еды, крыши над головой и интернета. Только дикая природа и собственные силы – больше рассчитывать не на кого! Одной из участниц проекта стала кемеровчанка, известный блогер и комик Женя Искандарова. Мы спросили у нее, что было самым сложным на острове, и как она решилась на такую авантюру.

- Скажи честно, ты решила принять участие в шоу – это, прежде всего, возможность узнать свои возможности или это ради крутого контента?

- Я очень люблю состязания в любом виде. Именно поэтому я согласилась на участие в «Острове Героев». А что касается контента - мы были без телефонов, поэтому мы, наоборот, немного забросили свои блоги на некоторое время, то есть контента там не было вообще.

На необитаемом острове блогеры должны будут выжить без еды, крыши над головой и интернета. Фото: ТНТ

- Ты знала тех, с кем тебе предстоит отправиться на остров?

- Я знала заочно некоторых ребят. Также мы были знакомы с Тамарой Турава ещё с КВНа, я очень рада, что мне удалось узнать ее поближе, она замечательная.

- Ты как-то специально готовилась к поездке? Смотрела ли какие-то мануалы в интернете, как выжить в экстремальных условиях?

- У меня был аврал перед поездкой, поэтому я не успела не то чтобы посмотреть видео уроки по выживанию, я не успела одежду нормально собрать, что будет сильно заметно во время просмотра шоу.

Одной из участниц проекта стала кемеровчанка Женя Искандарова. Фото: ТНТ

- Какие отношения сложились в коллективе, с кем подружилась, а с кем конфликтовала? И как ты себя чувствовала в этой компании?

- 7 дней - это все же мало для того, чтобы узнать человека. Мне кажется, все это время мы притирались друг к другу. И вполне успешно! Мы все хорошо ладили, но и не забывали о том, что мы соперники. Конфликтов не было, и сейчас мы с ребятами очень рады видеть друг друга в обычной жизни.

- Какие функции в основном выполняла: кухня, охота и т.д.?

- Сразу и не скажешь. Я помню, старалась всегда поддерживать огонь и готовила. Охотились мальчики, и им даже пару раз удавалось принести в наш лагерь добычу.

Женя рассказала, как она решилась на участие в проекте. Фото: ТНТ

- Чего тебе особенно не хватало на острове, и что ты сделала первым делом после возращения?

- Мне не хватало хорошей кровати и еды, поэтому я очень плотно поела и «мягенько» поспала.

- Какие новые качества ты в себе открыла, находясь там? Что нового научилась делать?

- Я очень хорошо знаю себя, уровень своей подготовки и выносливости, поэтому ничего нового я в себе не открыла. Хотя нет, вру! Кое-что я в себе открыла, но я бы это с удовольствием закрыла обратно. Не могу спойлерить, но на острове я сделала кое-что, на что не решилась бы в обычной жизни.

- Ты – комик. Насколько часто приходилось включать чувство юмора? Или все было слишком серьезно?

- Комики постоянно шутят, это профессиональная деформация. Поэтому включать ничего не приходилось, оно и без того включено. Но, безусловно, были моменты, когда шутить уже не хотелось.

- Какой главный вывод о себе и для себя ты сделала после участия в проекте?

- Я люблю свою кроватку! Вот такой вывод я сделала.

На необитаемом острове блогеры расчитывали только на свои силы. Фото: ТНТ

Смотрите шоу «Остров героев» с 23 мая в 19.00 на ТНТ