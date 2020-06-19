2020-06-19T07:51:26+03:00
Общество

250 миллионов рублей похитили руководители частных медцентров Кузбасса

Они получали деньги за услуги, которые не оказывали
Екатерина РОМАНОВА
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250 миллионов рублей похитили руководители частных медцентров Кузбасса250 миллионов рублей похитили руководители частных медцентров КузбассаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Руководитель и администратор сети частных медицинских клиник, работавших в Кемерове и Новокузнецке, всего за год по подложным документам получили более 250 миллионов рублей.

С января 2016 по 2018 год в Кемерове и Новокузнецке заработала целая сеть частных медицинских центров. Здесь велись не только платные приемы, но и те, которые оплачивались за счет ОМС. Однако далеко не все медицинские услуги оказывались на самом деле. Благодаря совместной работе следователей ГУ МВД России по Кемеровской области и сотрудников регионального УФСБ России удалось выяснить, что более 70 процентов медицинских услуг, за которые Территориальный фонд обязательного медицинского страхования возместил медцентрам затраты, фактически не оказывались. Более того, выяснилось, что о преступной схеме получения денег знал административный и врачебный персонал. Обманывать фонд злоумышленникам удавалось с 2019 по апрель 2020 года.

Руководство медцентров получало деньги от фонда ОМС незаконно. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД РОссии по Кемервоской области.

Руководство медцентров получало деньги от фонда ОМС незаконно. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД РОссии по Кемервоской области.

- Для хищения денег злоумышленники использовали подложные документы. По предварительным данным, сумма причиненного ущерба составила более 250 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Оперативники и следователи провели обыски по местам жительства подозреваемых, а также в созданных ими медицинских организациях в Кемерове и Новокузнецке. В результате изъято большое количество документации, компьютерной техники, а также других улик, имеющих значение для следствия.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Теперь они могут лишиться свободы на 10 лет. На время следствия каждый помещен под домашний арест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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