2020-06-19T10:55:11+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Чистая прибыль АО «Россельхозбанк» за 5 месяцев 2020 года составила 3 миллиарда рублей

Суммарный кредитный портфель Банка за отчетный период увеличился на 4,1 процента
Яков КРЫМСКИЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

По итогам 5 месяцев 2020 года чистая прибыль Россельхозбанка, рассчитанная на основе российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ), составила 3,0 миллиарда рублей. Чистый процентный и комиссионный доход вырос на 3,2 процента относительно 5 месяцев 2019 года и составил 36,2 миллиарда рублей. Рост обусловлен увеличением объемов кредитования.

Суммарный кредитный портфель Банка за отчетный период увеличился на 4,1 процента и на 01.06.2020 составил 2 триллиона 435 миллиардов рублей, в том числе портфель юридических лиц составил 1 триллион 968 миллиардов рублей (увеличение на 4,7 процента), физических лиц – 467 миллиарда рублей (увеличение на 1,3 процента).

Объем привлеченных средств населения на 01 июня 2020 составил 1,2 триллиона рублей, увеличившись с начала года на 3 процента.

«Нашей первостепенной задачей сейчас является бесперебойное кредитование аграрного сектора страны. Широкая линейка банковских продуктов и услуг, а также активное участие Банка в льготном кредитовании позволяет поддерживать как крупных сельхозпроизводителей, так и малые формы хозяйствования в условиях нестабильной экономической ситуации. Россельхозбанк продолжит показывать положительную динамику по всем ключевым показателям», - отметил Первый заместитель Председателя Правления РСХБ Кирилл Лёвин.

АО «Россельхозбанк» в январе-мае 2020 году выдал кредитов в сегменте АПК на сумму 628,9 миллиарда рублей, что на 30,7 процента выше показателя аналогичного периода прошлого года. Наибольшими темпами Банк выдавал кредиты экспортно-ориентированным компаниям АПК (прирост на 72,0 процента в сравнении с итогами 5 месяцев прошлого года – 148,4 миллиарда рублей), льготные кредиты АПК (прирост на 39,3 процента - до 138,6 миллиарда рублей), кредиты на проведение сезонных работ (прирост на 26,7 процента - до 201,9 миллиарда руб.).

Кредитный портфель Россельхозбанка в сегменте АПК за 5 месяцев 2020 года вырос на 6,6 процента и составил 1 триллион 463,9 миллиарда рублей. При этом портфель кредитов, выданных экспортно-ориентированным компаниям АПК, увеличился на 28,6 процента и составил 290,3 миллиарда рублей.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Партнерский материал.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Россельхозбанк проведет тестирование всех сотрудников на наличие коронавирусной инфекции
В связи с завершением режима самоизоляции в городе Москве и снятием ряда ограничительных мер Россельхозбанк приступил к поэтапному возвращению сотрудников головного офиса к работе в офисном формате
Сотрудники СУЭК поддерживают акцию «Вахта Победы - Кузбасс»
В общеобразовательной школе №14 города Киселевска Кемеровской области – Кузбасса торжественно открыта мемориальная доска в честь увековечивания памяти ветерана Великой Отечественной войны, отличника народного просвещения СССР Василия Арсентьевича Букина
РСХБ будет реализовывать залоговое имущество и непрофильные активы вместе с ПАО «Сбербанк» и АО «РАД»
АО «Россельхозбанк» заключил соглашения с ПАО «Сбербанк» и АО «Российский аукционный дом» с целью эффективного сотрудничества при реализации залогового имущества и непрофильных активов
СУЭК поддерживает проекты по созданию комфортной городской среды в малых городах
Город Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области - Кузбасса вошел с проектом «Парк Здоровья» в федеральный этап Всероссийского конкурса проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
РСХБ и Московский физико-технический институт создают совместную лабораторию по развитию искусственного интеллекта
Россельхозбанк и крупнейший технологический ВУЗ страны, МФТИ, заключили соглашение о создании совместной лаборатории, занимающейся исследованиями в области анализа и обработки больших данных
Коллектив СУЭК помог застраховать работников скорой помощи Кузбасса
Правительство Кемеровской области-Кузбасса совместно с Сибирской угольной энергетической компанией обеспечивает дополнительной страховкой медицинских работников и водителей автомобилей скорой помощи
Россельхозбанк объявил финансовые результаты за 1 квартал 2020 года по МСФО
АО «Россельхозбанк» опубликовало промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 1 квартал 2020 года
Потенциал потребительского кредитования сельского населения на цели благоустройства жилья в России составляет почти 1,2 триллиона рублей
Наряду с сельской ипотекой Россельхозбанк отмечает значимость льготного потребительского кредитования в рамках комплексной программы развития сельских территорий
Новости 24
В Кемерове праздничный фейерверк впервые запустят с воды
Новокузнечанам запретят ходить по Запсибовскому мосту
Чистая прибыль АО «Россельхозбанк» за 5 месяцев 2020 года составила 3 миллиарда рублей
В Кузбассе 15-летняя девочка подышала газом из баллона и умерла
Фуре оторвало кабину в результате аварии на трассе в Кузбассе
За сданное оружие кузбассовцы получили 600 тысяч рублей вознаграждения
Достигнута договоренность об увеличении вагонов в электричке из Междуреченска
В горах Шерегеша заблудилась семья туристов с детьми
Больше всего случаев коронавируса на 19 июня обнаружено в Кемерове
61 человек заболел коронавирусом за минувшие сутки в Кузбассе
В Прокопьевске задержали стрелявшего мужчину
МЧС: вероятность выпадения града в Кузбассе сохраняется 19 июня
Новокузнечанка опорочила честь и репутацию управляющей ТСЖ
Границы Кемерова могут измениться
Быкова из Шишкина разыскивают в Кузбассе
В Кемерове завершается ремонт участка проспекта Советского
В Кемерове по требованию прокуратуры отремонтировали разбитый двор
Кемеровчанин ходил по клубам и крал чужие телефоны
Следственный комитет опубликовал видео с места убийства женщины в Топках
В центре Кемерова перекроют движение из-за репетиции парада Победы
В Кузбассе пьяный мужчина накинулся с ножом на полицейского
Стало известно, на что потратят деньги за трансфер уроженца Кузбасса Александра Головина
26 вертолетных площадок для санавиации подготовят в Кузбассе к концу года