Чистая прибыль АО «Россельхозбанк» за 5 месяцев 2020 года составила 3 миллиарда рублей

По итогам 5 месяцев 2020 года чистая прибыль Россельхозбанка, рассчитанная на основе российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ), составила 3,0 миллиарда рублей. Чистый процентный и комиссионный доход вырос на 3,2 процента относительно 5 месяцев 2019 года и составил 36,2 миллиарда рублей. Рост обусловлен увеличением объемов кредитования.

Суммарный кредитный портфель Банка за отчетный период увеличился на 4,1 процента и на 01.06.2020 составил 2 триллиона 435 миллиардов рублей, в том числе портфель юридических лиц составил 1 триллион 968 миллиардов рублей (увеличение на 4,7 процента), физических лиц – 467 миллиарда рублей (увеличение на 1,3 процента).

Объем привлеченных средств населения на 01 июня 2020 составил 1,2 триллиона рублей, увеличившись с начала года на 3 процента.

«Нашей первостепенной задачей сейчас является бесперебойное кредитование аграрного сектора страны. Широкая линейка банковских продуктов и услуг, а также активное участие Банка в льготном кредитовании позволяет поддерживать как крупных сельхозпроизводителей, так и малые формы хозяйствования в условиях нестабильной экономической ситуации. Россельхозбанк продолжит показывать положительную динамику по всем ключевым показателям», - отметил Первый заместитель Председателя Правления РСХБ Кирилл Лёвин.

АО «Россельхозбанк» в январе-мае 2020 году выдал кредитов в сегменте АПК на сумму 628,9 миллиарда рублей, что на 30,7 процента выше показателя аналогичного периода прошлого года. Наибольшими темпами Банк выдавал кредиты экспортно-ориентированным компаниям АПК (прирост на 72,0 процента в сравнении с итогами 5 месяцев прошлого года – 148,4 миллиарда рублей), льготные кредиты АПК (прирост на 39,3 процента - до 138,6 миллиарда рублей), кредиты на проведение сезонных работ (прирост на 26,7 процента - до 201,9 миллиарда руб.).

Кредитный портфель Россельхозбанка в сегменте АПК за 5 месяцев 2020 года вырос на 6,6 процента и составил 1 триллион 463,9 миллиарда рублей. При этом портфель кредитов, выданных экспортно-ориентированным компаниям АПК, увеличился на 28,6 процента и составил 290,3 миллиарда рублей.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Партнерский материал.