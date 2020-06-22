2020-06-22T12:28:53+03:00
Происшествия

Двое кузбассовцев убили девушку из-за квартиры

Один из преступников был возлюбленным погибшей
Екатерина РОМАНОВА
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Двое кузбассовцев убили девушку из-за квартирыДвое кузбассовцев убили девушку из-за квартирыФото: Олег ЗОЛОТО
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20-летняя девушка согласилась стать участницей мошеннической схемы, чтобы угодить своему возлюбленному. А потом мужчина и его друг убили девушку.

19 июня жительница города Белово обратилась в полицию с заявлением о том, что пропала ее 20-летняя подруга. Под подозрение попал 26-летний мужчина, с которым жила девушка. Когда стражи порядка его задержали, мужчина сознался, что убил экс-возлюбленную и даже показал место, где спрятал ее тело. А потом стали известны и обстоятельства, при которых это произошло.

Как оказалось, в деле был замешан еще один мужчина – 25-летний житель Белова. Он предложил своему старшему товарищу стать участником схемы по обналичивают материнского капитала. Для этого нужно было фиктивно переоформить квартиру одного из них на другого. В качестве вознаграждения были обещаны 40 тысяч рублей. Вскоре после сделки младший товарищ предложил старшему провернуть дело еще раз, но для этого нужен был одинокий человек с квартирой. И тут 26-летний мужчина вспомнил о своей юной сожительнице. Он убедил ее на несколько жней переоформить на него ее квартиру, а в качестве награды пообещал 200 тысяч рублей.

Девушка не почувствовала опасности и согласилась помочь возлюбленному. А когда сделку оформили, младший мужчина убедил старшего избавиться от подруги. Он привез парочку в лес и оставил из там вдвоем. 26-летний мужчина несколько раз ударил ножом экс-возлюбленную. Потом он положил тело в яму, облил горючей жидкостью и поджег. Позже закидал яму землей и уехал.

- В настоящее время решается вопрос об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу. 25-летний обвиняемый со следствием не сотрудничает, вину не признает. В ближайшее время мужчинам будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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