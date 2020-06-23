2020-06-23T07:25:36+03:00
Общество

Суд и прокуратура приняли решения по скандальной шахте под Кемеровом

Однако оба решения не вступили в законную силу
Екатерина РОМАНОВА
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Суд и прокуратура приняли решения по скандальной шахте под Кемеровом. ФОТО: инстаграм Андрея ПановаСуд и прокуратура приняли решения по скандальной шахте под Кемеровом. ФОТО: инстаграм Андрея Панова
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Будет ли добываться уголь под Кемеровом, особенно после того, как арбитражный суд Москвы признал отзыв лицензии незаконным? Об этом рассказывает замгубернатора Кузбасса Андрей Панов и областная прокуратура.

После того, как Роснедра отозвали лицензию шахты «Лапичевская», ее владельцы – корейская компания – обратилась в Арбитражный суд города Москвы, чтобы оспорить это решение. Суд встал на сторону собственников шахты.

- Говорить о том, что добывать уголь вот-вот начнут - мягко говоря, рано. Роснедра, являющиеся ответчиком по этому делу, уверены, что решение об отзыве лицензии принято законно, готовятся подавать апелляцию и будут далее отстаивать свою правоту в суде, - отметил Андрей Панов, замгубернатора Кузбасса.

Одновременно с этим Кемеровская прокуратура обратилась в Кемеровский областной суд: ведь участок, на котором планируется добыча угля, не просто находится неподалеку от жилой зоны, но и является особо охраняемой природной территорией местного значения «Природный комплекс «Петровский». Однако собственники шахты уверены, что решение о создании охраняемой зоны было принято с нарушениями, а это, в свою очередь, нарушает его право на предпринимательскую деятельность.

- У шахты есть две лицензии на право пользования недрами – добычу каменного угля на Петровском участке Кемеровского каменноугольного месторождения на территориях Кемеровского муниципального района и города Кемерово, - прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры. - Однако действие одной из лицензии прекращено на основании приказа Роснедр в связи с созданием особо охраняемых природных территорий, препятствующих горнодобывающей деятельности.

Кемеровский областной суд установил, что принятие всех оспариваемых правовых актов соблюден и территория, на которой планируется добыча угля, действительно является особо охраняемой. А значит, здесь не может быть шахты, и требования ее собственников не были удовлетворены. Однако решение суда на настоящий момент не вступило в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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