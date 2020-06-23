Суд и прокуратура приняли решения по скандальной шахте под Кемеровом

Будет ли добываться уголь под Кемеровом, особенно после того, как арбитражный суд Москвы признал отзыв лицензии незаконным? Об этом рассказывает замгубернатора Кузбасса Андрей Панов и областная прокуратура.

После того, как Роснедра отозвали лицензию шахты «Лапичевская», ее владельцы – корейская компания – обратилась в Арбитражный суд города Москвы, чтобы оспорить это решение. Суд встал на сторону собственников шахты.

- Говорить о том, что добывать уголь вот-вот начнут - мягко говоря, рано. Роснедра, являющиеся ответчиком по этому делу, уверены, что решение об отзыве лицензии принято законно, готовятся подавать апелляцию и будут далее отстаивать свою правоту в суде, - отметил Андрей Панов, замгубернатора Кузбасса.

Одновременно с этим Кемеровская прокуратура обратилась в Кемеровский областной суд: ведь участок, на котором планируется добыча угля, не просто находится неподалеку от жилой зоны, но и является особо охраняемой природной территорией местного значения «Природный комплекс «Петровский». Однако собственники шахты уверены, что решение о создании охраняемой зоны было принято с нарушениями, а это, в свою очередь, нарушает его право на предпринимательскую деятельность.

- У шахты есть две лицензии на право пользования недрами – добычу каменного угля на Петровском участке Кемеровского каменноугольного месторождения на территориях Кемеровского муниципального района и города Кемерово, - прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры. - Однако действие одной из лицензии прекращено на основании приказа Роснедр в связи с созданием особо охраняемых природных территорий, препятствующих горнодобывающей деятельности.

Кемеровский областной суд установил, что принятие всех оспариваемых правовых актов соблюден и территория, на которой планируется добыча угля, действительно является особо охраняемой. А значит, здесь не может быть шахты, и требования ее собственников не были удовлетворены. Однако решение суда на настоящий момент не вступило в силу.