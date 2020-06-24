Празднование 75-летия Победы в Новокузнецке: по городу прошел легендарный танк Т-34 и пронесли 75-метровую Георгиевскую ленту

Впервые торжественное шествие в честь Дня Победы прошли не 9 мая, а 24-ого июня. Новый опыт, поэтому и волнительно вдвойне. Позади репетиции и последние приготовления. Тридцать минут до начала мероприятия, а вдоль улицы Кирова уже почти все места в первом ряду заняты. И вот гостей и участников марша приветствует губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

- Кузбасс внес огромный вклад в победу. На фронт ушло 415 тысяч жителей региона, 165 тысяч погибли. Из героических событий прошлого мы черпаем силы и стойкость для новых дел, для борьбы с сегодняшними трудностями. Дорогие друзья, желаю всем нам одного - быть достойными памяти наших предков, также любить свою Родину, также трудиться на ее благо. Мира, добра и процветания каждому из вас, Кузбассу и всей России. С 75-летием Победы! – пожелал кузбассовцам Сергей Цивилев.

Николай Нефедов в годы Великой Отечественной войны был механиком-водителем танка Т-34. ФОТО: Алиса Овчинникова

Так глава региона поздравил горожан с праздником и открыл торжественное шествие военной техники и парадных расчетов по главным улицам города. В марше участвовали офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей 74-й мотострелковой бригады из Юрги, 11-ого пожарно-спасательного отряда МЧС, Росгвардия, КИ ФСИН, ветераны НГОО «Ветераны пограничных войск, участники общественных организаций «Российский Союз ветеранов Афганистана» и «Боевое братство».

Ветераны боевых действий в Афганистане пронесли по улицам Новокузнецка георгиевскую ленту длиной 75 метров — по метру за каждый год из 75 лет мирной жизни.

75-метровая Георгиевская лента. ФОТО: Алиса Овчинникова

Впервые в истории Кузбасса колонну техники возглавил танк Т-34, принимавший участие в Великой Отечественной Войне с 1944 года. Броня для этого танка отливалась здесь, в Новокузнецке. А сейчас свидетель тех далеких исторических событий гордо движется по улицам нашего города, вызывая восторг и восхищение. Каждый старался запечатлеть этот важный момент.

- Здорово, что в марше принимают участие не только люди-ветераны, но и танк-ветеран, участник Великой Отечественной Войны. Это так знаменательно, что наш марш открыл Т-34 - символ советского народа, символ победы и воинского подвига, - делится своими впечатлениями Свинцова Елена Владимировна, педагог дополнительного образования Дома творчества «Вектор».

Танк Т-34. ФОТО: Алиса Овчинникова

Чтобы танк-памятник, который простоял 47 лет на постаменте у заводоуправления КМК, «ожил» и смог принять участие в этом году, пришлось потрудиться большой команде специалистов. Он был отремонтирован силами механиков автотранспортного управления одного из заводов и Юргинского гарнизона. Сегодня на глазах у тысячи зрителей танком управлял механик-водитель старшина Сергей Угнивенко, принимавший непосредственное участие в реставрации.

Сергей Угнивенко, командир танка. ФОТО: Алиса Овчинникова

- Танк был разобран. Мы начали с двигателя. Восстановили газораспределительный механизм, все регулировки настроили. Перешли к вспомогательному - это масло, проверка силовой установки. Потом, естественно, мы сделали прогон, покрасили, и вот уже он стоит перед вами - красивый и нарядный. Была поставлена конкретная задача - восстановить и проехать. Мы это сделали! – гордится проделанной работой командир танка Сергей Угнивенко.

Боевые машины на Площади общественных мероприятий. ФОТО: Алиса Овчинникова

Часть техники, участвующей в торжественном марше, выстроилась в стройный ряд на площади общественных мероприятий, чтобы каждый желающий смог поближе ее рассмотреть. Здесь и всем известная «Катюша», и, так полюбившийся, танк Т-34. Восторгу детей, да что уж там говорить, и взрослых не было предела. Многие фотографировались с машинами, а дети не упускали возможности и посидеть на месте водителя.

Наталья Гилева рада, что шествие состоялось в хороший день. ФОТО: Алиса Овчинникова

- Погода нам улыбается. Прекрасный солнечный день для праздника. Я пришла сфотографироваться с танком, уж очень понравился. Так приятно, что ничего не забыто. Молодежь и дети приобщены к этому значимому событию. Прям душа радуется, - с улыбкой говорит новокузнечанка Наталья Гилева.

Действительно, многие пришли на мероприятие семьями. Александра Павловна является старшим прапорщиком запаса. Отдала медицине 53 года. С внуком Матвеем они не пропускают ни одного парада, а с 2013 года участвуют в шествии бессмертного полка.

Александра Павловна с внуком Матвеем. ФОТО: Алиса Овчинникова

- Если бы не мой прадед, бабушкин папа, то тогда бы меня не было на этом свете. День победы - один из моих самых любимых праздников. Мне очень сегодня понравились «Катюша» и танк Т-34. Это же живая легенда! – с восторгом говорит Матвей.

Танк пользовался невероятной популярностью у детей и взрослых! ФОТО: Алиса Овчинникова

После торжественных мероприятий танк Т-34 вернется на свое место, на площадь Побед возле Кузнецкого Металлургического Комбината. Прочно ассоциируясь в сознании людей с триумфом, победой и гордостью, танк стал настоящим символом парада Побед 2020 в Новокузнецке.