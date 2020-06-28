2020-06-28T15:17:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 29 июня:

Появилась актуальная информация на утро 29 июня
Лия Гараева
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Каждый день появляются как новые заболевшие, так и новые выздоровевшиеКаждый день появляются как новые заболевшие, так и новые выздоровевшиеФото: Артем КИЛЬКИН
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Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Кузбассе на 29 июня. Каждый день появляются как новые заболевшие, так и новые выздоровевшие. Рассказываем, какие события произошли за последние сутки в Кузбассе по информации оперативного штаба.

На утро 29 июня в Кемеровской области у 20 жителей региона был диагностирован коронавирус. Всего в настоящее время в инфекционных стационарах медицинскую помощь оказывают 657 пациентам. Необходимый курс лечения прошли уже 398 человек, они выздоровели и отправились домой. За последние сутки выздоровели 8 пациентов.

Статистика. ФОТО: Яндекс

Статистика. ФОТО: Яндекс

Из 43 человек, у которых диагностировали коронавирус, девять человек проживают в Яйском МР, в Кемерове - восемь, в Юрге - шесть, по три - в Новокузнецке и Осинниках, по два - в Анжеро-Судженске, Белове, Кемеровском МО, Беловском и Мариинском муниципальных районах, по одному - в Промышленновском, Юргинском МО, Тисульском и Тяжинском муниципальных районах.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8958 человек. Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 диагностировали у 1062 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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