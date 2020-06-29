2020-06-29T09:38:23+03:00
Бизнес-новости Кемерова

РСХБ поможет фермерским хозяйствам вести бухгалтерский учет

Россельхозбанк расширяет линейку обслуживания для малого и среднего агробизнеса
Яков КРЫМСКИЙ
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Теперь фермеры - клиенты РСХБ могут воспользоваться возможностями сервиса по поиску профессионального бухгалтера. Услуга предоставлена в рамках соглашения, которое Россельхозбанк заключил с Институтом профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (ИПБ России).

Специалисты ИПБ России разработали уникальный сервис по подбору бухгалтеров, в котором представлен весь функционал ведущих порталов поиска персонала. Крестьянские (фермерские) хозяйства получили доступ к базе кандидатов, имеющих большой опыт и проходящих постоянное повышение своего профессионального уровня. Это облегчит фермерам поиск и добавит уверенности, что выбранный кандидат будет отвечать самым строгим запросам. В личном кабинете глава или уполномоченный сотрудник КФХ может размещать вакансию бухгалтера, просматривать резюме и тестировать выбранных кандидатов. По каждому соискателю доступна информация о его профессиональном уровне, включая аттестаты и курсы повышения профессионального уровня.

В партнерстве с ИПБ России Россельхозбанк планирует проводить семинары, вебинары и круглые столы для фермеров по актуальным вопросам бухгалтерского учета, законодательного регулирования МФХ и в целом агропромышленного комплекса. Пилотный проект «День бухгалтера» запущен для аграриев, которые обслуживаются в семи региональных филиалах РСХБ: Калужском, Татарстанском, Челябинском, Башкирском, Московском, Ульяновском и Ставропольском. В дальнейшем планируется расширение списка филиалов, где для фермеров будет проводится «День бухгалтера».

«Каждое фермерское хозяйство вне зависимости от своего масштаба и специализации должно вести учет деятельности. Россельхозбанк много общается с фермерами, и мы часто получаем от глав фермерских хозяйств обратную связь о трудностях при работе с бухгалтерским учетом. Подводных камней в этой сфере, действительно, немало. А именно верно составленная документация позволяет фермерам регулярно и в полном объеме отчитываться перед налоговой службой. Мы запустили сотрудничество с Институтом профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, чтобы фермеры гарантированно решили вопрос с наймом опытного и надежного специалиста, а сами смогли сосредоточиться на главном: на развитии своего хозяйства», — подчеркнул заместитель Председателя Правления РСХБ Денис Константинов.

«Бухгалтерский учет существенно облегчает процесс работы и финансовое планирование КФХ. Продуманная бухгалтерия позволяет разработать грамотное финансовое и материальное планирование деятельности, должным образом контролировать производственные процессы на ферме, соотносить доходы и расходы КФХ. Мы приветствуем партнерство с главным аграрным Банком страны и как крупнейшее в стране профессиональное объединение бухгалтеров направим все усилия, чтобы помочь фермерам решить кадровые, административные и правовые вопросы», — отметила Евгения Копосова, директор ИПБ России.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Партнерский материал.

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